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  • В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной

В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной

29 августа 2022, 09:09
3

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о дальнейших действиях союза по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной.

  • В июле CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.
  • Также суд не удовлетворил жалобу РФС по поводу отстранения всех сборных России от участия в международных турнирах.

«В CAS была отклонена сама жалоба. Для того, чтобы эту жалобу преодолеть, можно подавать апелляцию, которая действительно подаeтся в Верховный суд Швейцарии.

Она подаeтся тогда, когда готов полный текст решения. На изготовление этого решения у CAS есть до трeх месяцев, после чего у нас будет месяц, чтобы его обжаловать. В настоящий момент текст решения не изготовлен.

Надо понимать, что Верховный суд Швейцарии рассматривает иски исключительно по формально‑процессуальным основаниям.

То есть он не рассматривает дело по существу и имеет право отменить решение CAS, если нарушены процессуальные нормы прежде всего, а именно: сроки рассмотрения, допуск‑недопуск доказательств и прочие вещи, связанные с формальностями судебного процесса. Тем не менее мы ждeм итогового текста CAS, чтобы мы могли его обжаловать.

На данный же момент рассматриваются апелляции российских футбольных клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке.

По этому поводу пока будут только предварительные заседания. Решение ещe не принято. Мы не члены процесса, здесь логичнее всe узнавать у клубов», – заявил Митрофанов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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SLADE2019
1661755260
А где комментарии того клоуна-юриста, что убеждал здесь о том, какие неплохие шансы есть для удовлетворения жалобы в GAS. Ни в коем случае не злорадствую, просто еще тогда писал, что человек свой гонорар оправдывает.
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Sergh4
1661767940
Харе, фигнёй страдать! Никто нас не вернёт. Одна шайка-лейка.
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