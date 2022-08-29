Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной

    Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о дальнейших действиях союза по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной.

    • В июле CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.
    • Также суд не удовлетворил жалобу РФС по поводу отстранения всех сборных России от участия в международных турнирах.

    «В CAS была отклонена сама жалоба. Для того, чтобы эту жалобу преодолеть, можно подавать апелляцию, которая действительно подаeтся в Верховный суд Швейцарии.

    Она подаeтся тогда, когда готов полный текст решения. На изготовление этого решения у CAS есть до трeх месяцев, после чего у нас будет месяц, чтобы его обжаловать. В настоящий момент текст решения не изготовлен.

    Надо понимать, что Верховный суд Швейцарии рассматривает иски исключительно по формально‑процессуальным основаниям.

    То есть он не рассматривает дело по существу и имеет право отменить решение CAS, если нарушены процессуальные нормы прежде всего, а именно: сроки рассмотрения, допуск‑недопуск доказательств и прочие вещи, связанные с формальностями судебного процесса. Тем не менее мы ждeм итогового текста CAS, чтобы мы могли его обжаловать.

    На данный же момент рассматриваются апелляции российских футбольных клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке.

    По этому поводу пока будут только предварительные заседания. Решение ещe не принято. Мы не члены процесса, здесь логичнее всe узнавать у клубов», – заявил Митрофанов.

    Новости по теме
    Терюшков: «Уход Захаряна в «Челси» стал бы предательством. Он будет политической разменной фигурой»
    Олусегун: «Я очень сильно уважаю Галицкого, а он – меня» 1
    Олусегун: «Главная цель «Краснодара» – стать чемпионом» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:09
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11444

      Алексей З 47 минут назад

      Скучно бомбардиру от футбола, давай опять о санкциях.
      "Жалоба", " аппеляция" и т.д. всё будет на том же месте пока длится СО.
      Весь мир изучает и рассматривает не жалобы , сводки с фронта.
      Там без перемен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16907

      Cleaner 1 час назад

      Дурачки в РФС сидят, тонкости момента не понимают.(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +512

      SLADE2019 2 часа назад

      А где комментарии того клоуна-юриста, что убеждал здесь о том, какие неплохие шансы есть для удовлетворения жалобы в GAS. Ни в коем случае не злорадствую, просто еще тогда писал, что человек свой гонорар оправдывает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16661

      ilichkadr > SLADE2019 1 час назад

      Скорее НЕ оправдывает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11