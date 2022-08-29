В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной

Исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о дальнейших действиях союза по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной.

В июле CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.

Также суд не удовлетворил жалобу РФС по поводу отстранения всех сборных России от участия в международных турнирах.

«В CAS была отклонена сама жалоба. Для того, чтобы эту жалобу преодолеть, можно подавать апелляцию, которая действительно подаeтся в Верховный суд Швейцарии.

Она подаeтся тогда, когда готов полный текст решения. На изготовление этого решения у CAS есть до трeх месяцев, после чего у нас будет месяц, чтобы его обжаловать. В настоящий момент текст решения не изготовлен.

Надо понимать, что Верховный суд Швейцарии рассматривает иски исключительно по формально‑процессуальным основаниям.

То есть он не рассматривает дело по существу и имеет право отменить решение CAS, если нарушены процессуальные нормы прежде всего, а именно: сроки рассмотрения, допуск‑недопуск доказательств и прочие вещи, связанные с формальностями судебного процесса. Тем не менее мы ждeм итогового текста CAS, чтобы мы могли его обжаловать.

На данный же момент рассматриваются апелляции российских футбольных клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке.

По этому поводу пока будут только предварительные заседания. Решение ещe не принято. Мы не члены процесса, здесь логичнее всe узнавать у клубов», – заявил Митрофанов.