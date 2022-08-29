Роналду согласился перейти в «Наполи», Игнатьев сделал хет-трик и другие новости дня

Роналду согласился перейти в «Наполи».

Дзюба – худший игрок «Демирспора» в победном матче с «Умраниеспором» (WhoScored).

Балотелли и Монтелла едва не подрались после матча с «Умраниеспором».

«Странно, с ума сойти». Ловрен – о хет-трике Игнатьева.

Зиньковский: «Хорошо, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» пять раз за сезон».

ЦСКА сделал предложение по защитнику из Турции Аксою.

«Я что, ***?». Аршавин не хочет играть в медиалиге.

В руководство «Спартака» может войти сын заместителя председателя Госдумы Жукова. Он сидел в тюрьме за избиение.

Семак ответил, не скучно ли ему в «Зените».

Агент подтвердил трансфер защитника Роши в ЦСКА.