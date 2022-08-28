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    Игнатьев сделал хет-трик в матче с «Оренбургом» в течение 12 минут. Видео – в нашем телеграме

    В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». На восьмой и 12-й минутах у хозяев забил Иван Игнатьев.

    Это первые голы за команду для форварда.

    На 20-й минуте Игнатьев забил третий мяч.

    • Игнатьев перешел в «Локо» летом из «Рубина».
    • «Локомотив» в случае победы поднимется на 9-е место.
    • «Оренбург» ни разу в истории не брал очки на «РЖД Арене».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4793

      PAREVG. 2 часа назад

      Он съел что ли, что-то не то???
      И за окном пасмурно стало, если я сейчас увижу торнадо, удивлюсь меньше, чем этому хет- трику.

      1
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      Рейтинг: +1922

      Bozigit 2 часа назад

      Уже перевыполнил план)

      0
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      Рейтинг: +5341

      AtticusFinch 2 часа назад

      Что такие команда как Факел, Оренбург , Торпедо и Пари-НН делают в Чемпионате? а какие-то идиоты ещё 4 таких недоразумения хотят добавить))

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      Рейтинг: +794

      SpartakMoskwa > AtticusFinch 1 час назад

      В каждом из чемпионатов есть такие недоразумения как у нас

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      Рейтинг: +5341

      AtticusFinch > SpartakMoskwa 5 минут назад

      я ещё Крылья советов не дописал ,а они ещё 4 хотят таких же пригласить, типо УФЫ, которые за 5 туров в ФНЛе уже весь бюджет разворовала и у волейболистов занимает на проезд ))

      0
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      Рейтинг: +32586

      zra78 2 часа назад

      Неужели прорвало...

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      Рейтинг: +794

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Голевая Худякова хетрик Игнатьева, завтра снег пойдет похоже)))

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      Рейтинг: +5202

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Это чудо. Видать не одного его на базе закрывали. Уже Хет трик. Поздравляю

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