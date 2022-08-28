Игнатьев сделал хет-трик в матче с «Оренбургом» в течение 12 минут. Видео – в нашем телеграме

В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». На восьмой и 12-й минутах у хозяев забил Иван Игнатьев.

Это первые голы за команду для форварда.

На 20-й минуте Игнатьев забил третий мяч.