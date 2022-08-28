Игнатьев сделал хет-трик в матче с «Оренбургом» в течение 12 минут. Видео – в нашем телеграме

Он съел что ли, что-то не то???
И за окном пасмурно стало, если я сейчас увижу торнадо, удивлюсь меньше, чем этому хет- трику.
В эти минуты проходит матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Оренбургом». На восьмой и 12-й минутах у хозяев забил Иван Игнатьев.
Это первые голы за команду для форварда.
На 20-й минуте Игнатьев забил третий мяч.
- Игнатьев перешел в «Локо» летом из «Рубина».
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 9-е место.
- «Оренбург» ни разу в истории не брал очки на «РЖД Арене».