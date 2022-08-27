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    «Мы не туда вообще идем». Депутат Фетисов – о Fan ID

    Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов усомнился в целесообразности введения в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Ты же идeшь в магазин, не покупая себе ID. Идeшь в парке на массовые мероприятия, на концерт – не покупаешь себе ID. Про хулиганство я вообще молчу: сегодня достаточно камер установить несколько штук, и ты этого хулигана выявишь сразу.

    [С Fan ID] мы не туда вообще идeм. Я пацаном ходил с десяти лет на стадион «Динамо» – полный стадион, 45 тысяч, играют ЦСКА и «Спартак», непримиримые болельщики сидят рядом», – сказал Фетисов в эфире «Дума ТВ».

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      bomilazdeshnii 38 минут назад

      У нас ВЕСЬ футбол идет не туда.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1028

      edw7777 > bomilazdeshnii 19 минут назад

      Не только футбол; вся страна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6127

      порт 51 минуту назад

      Журова не согласна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5217

      Беспонтий 1 час назад

      ласковый слава попёр против системы?
      впервые вижу

      3
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