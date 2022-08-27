«Мы не туда вообще идем». Депутат Фетисов – о Fan ID

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов усомнился в целесообразности введения в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
«Ты же идeшь в магазин, не покупая себе ID. Идeшь в парке на массовые мероприятия, на концерт – не покупаешь себе ID. Про хулиганство я вообще молчу: сегодня достаточно камер установить несколько штук, и ты этого хулигана выявишь сразу.
[С Fan ID] мы не туда вообще идeм. Я пацаном ходил с десяти лет на стадион «Динамо» – полный стадион, 45 тысяч, играют ЦСКА и «Спартак», непримиримые болельщики сидят рядом», – сказал Фетисов в эфире «Дума ТВ».
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»