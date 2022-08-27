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В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

27 августа 2022, 09:17
4

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 200 тысяч человек.

По этим картам уже проданы или выданы 160 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: телеграм-канал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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Kollljan
1661584445
В среднем, чуть более 3000 рыл на матч. Это катастрофа. С этим законом надо что-то делать!
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Plyash
1661585280
Картина Репина - "Приплыли."
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AtticusFinch1
1661598919
И явка 102%, все получают, взрослые,дети, пенсионеры,а Жириновский 3 сделал
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