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    В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

    По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 200 тысяч человек.

    По этим картам уже проданы или выданы 160 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

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    Сегодня, 09:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1627

      22 raza chemp 1 минуту назад

      160 тысяч за 6 туров)))) 160 тысяч это из 48 матчей 4 хороших дерби должно собирать

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