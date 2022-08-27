В Минцифры назвали количество человек, оформивших Fan ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось о ситуации с оформлением Fan ID.

По данным ведомства, всего так называемый «паспорт болельщика» получили 200 тысяч человек.

По этим картам уже проданы или выданы 160 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.