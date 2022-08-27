Бальде – в «Спартаке», «Челси» предложил 15 миллионов за Захаряна, итоги жеребьевок ЛЕ и ЛК и другие новости дня

На групповом этапе еврокубков будет 11 россиян.

Мендеш пытается трудоустроить Роналду в Серию А.

Инсайдер Романо сообщил, какую сумму «Челси» предложил «Динамо» за Захаряна.

Стало известно, сколько Захарян будет зарабатывать в «Челси».

Экс-футболист сборной России ударил судью головой в лицо в матче детских команд.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В РФС раскрыли размер зарплат российских судей.

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций.

РФС назвал музыкантов, которые выступят перед ретро-матчем «Спартак» – «Зенит».

«Спартак» подписал свободного агента Бальде. Он будет играть под девятым номером.

ЭСК: «Зенит» забил «Торпедо» не по правилам.