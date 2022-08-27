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  • Бальде – в «Спартаке», «Челси» предложил 15 миллионов за Захаряна, итоги жеребьевок ЛЕ и ЛК и другие новости дня

Бальде – в «Спартаке», «Челси» предложил 15 миллионов за Захаряна, итоги жеребьевок ЛЕ и ЛК и другие новости дня

27 августа 2022, 00:47

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ЭСК: «Зенит» забил «Торпедо» не по правилам.

Источник: Бомбардир.ру
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