В РФС раскрыли размер зарплат российских судей

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, сколько зарабатывают в России футбольные арбитры.

– У судей есть оклад – 50 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Верно?

– Да.

– За матч главный судья теперь получает 200 тысяч?

– Нет, сейчас – 115. А 200 станет в последних 12 турах, где будут работать лучшие судьи по оценкам.

– Судья на VAR получает 100 тысяч?

– Только будет получать, сейчас – 57 с чем-то. В Кубке России главные судьи будут получать 160, 200, а в финальной стадии – 300 тысяч.

– Получается, судья может за месяц заработать больше полумиллиона?

– Да, но нужно учитывать, что есть месяцы, когда судьи не работают. И когда мы это справедливо размазываем, сумма получается немножечко другая.

А так – да: те судьи, которые хорошо работают и попадают в высокие стадии соревнований, будут получать более чем достойные деньги.

Самое главное, что на четвертый год зашита индексация. И, надеюсь, мы уйдем от ситуации, когда один раз повысили, а потом десять лет не повышают.

– Когда 90 тысяч платили?

– Да, это тянулось-тянулось, потом подняли до 115, но дальше индексации снова не происходило.

Мы вводим судей в финансовую независимость, как мы считаем. Понятно, что всех коррупционно-этических рисков не избежать, но зарабатывать они уже будут достойные деньги, которые сопоставимы с каким-то игроками РПЛ.