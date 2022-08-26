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    В РФС раскрыли размер зарплат российских судей

    Глава судейского комитета РФС Павел Каменцев рассказал, сколько зарабатывают в России футбольные арбитры.

    – У судей есть оклад – 50 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Верно?

    – Да.

    – За матч главный судья теперь получает 200 тысяч?

    – Нет, сейчас – 115. А 200 станет в последних 12 турах, где будут работать лучшие судьи по оценкам.

    – Судья на VAR получает 100 тысяч?

    – Только будет получать, сейчас – 57 с чем-то. В Кубке России главные судьи будут получать 160, 200, а в финальной стадии – 300 тысяч.

    – Получается, судья может за месяц заработать больше полумиллиона?

    – Да, но нужно учитывать, что есть месяцы, когда судьи не работают. И когда мы это справедливо размазываем, сумма получается немножечко другая.

    А так – да: те судьи, которые хорошо работают и попадают в высокие стадии соревнований, будут получать более чем достойные деньги.

    Самое главное, что на четвертый год зашита индексация. И, надеюсь, мы уйдем от ситуации, когда один раз повысили, а потом десять лет не повышают.

    – Когда 90 тысяч платили?

    – Да, это тянулось-тянулось, потом подняли до 115, но дальше индексации снова не происходило.

    Мы вводим судей в финансовую независимость, как мы считаем. Понятно, что всех коррупционно-этических рисков не избежать, но зарабатывать они уже будут достойные деньги, которые сопоставимы с каким-то игроками РПЛ.

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11819

      BRO_football 39 минут назад

      Ну если ещё приплюсовать взятки, то наши судьи живут не бедно. Много накосячил - тебя отстранили, но на 50 тысяч рублей в месяц плюс ещё деньги остались от взяток. Хорошо устроились.

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      Рейтинг: +25567

      vladimir-7 1 час назад

      Даже если ничего не делает судья, всё равно получает 50 тысяч в месяц, а рабочий
      на заводе целый месяц въ..ывает за эти 50 тысяч. А сколько судьи получают слева
      за нужный счет и выигрыш команды? На то, большой секрет?

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      Рейтинг: +2109

      fakeid > vladimir-7 51 минуту назад

      как вы задрали, ***ные нытики, со своими заводами. "судья ничего не делает, хрю-кудах!". если ты реально полагаешь, что человек просто пришёл с улицы и его на следующий день поставили судить матч рпл - то у тебя с головой серьёзные проблемы. судьи, как раз, с самых низов всегда поднимаются, где зарплаты гораздо ниже, чем на твоём заводе. и только единицы лучших добираются до рпл через года. а кто-то так и остаётся судить низшие лиги и думают, что лучше бы пошёл на завод, там, хотя бы, полташка в месяц. вот такой вот ты идиот.

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      Рейтинг: +24977

      JTherry > vladimir-7 46 минут назад

      а ты не иди на завод, а сразу - в судьи и греби бабло лопатой...) хватит завидовать, у каждого своя специальность, и свои доходы от нее...

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      Рейтинг: +14998

      Fusballer 1 час назад

      А если судьям предложат те же самые суммы, только в долларах?

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