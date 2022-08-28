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    ⚽ РПЛ. «Спартак» вышел в лидеры, «Динамо» упустило победу в игре с «Пари НН», «Ростов» и ЦСКА встретятся сегодня

    Накануне, 27 августа, тремя матчами продолжился седьмой тур РПЛ.

    «Динамо» упустило преимущество в два мяча в матче против «Пари НН» (2:2). «Крылья Советов» добились волевой победы над «Ахматом» (2:1).

    «Спартак» уступал в счете, но разгромил «Факел» (4:1) и вышел на первое место.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

    28 августа, 13:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Оренбург

    28 августа, 15:00 мск

    Торпедо (Москва) – Краснодар

    28 августа, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

    28 августа, 19:45 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

    Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

    Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва) – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фомин (с пенальти), 17; 0:2 – Тюкавин, 29; 1:2 – Калинский (с пенальти), 61; 2:2 – Стоцкий, 71.

    Удаление: нет – Фернандес, 67.

    Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дашаев, 23; 1:1 – Зобнин, 51; 1:2 – Денисов, 57; 1:3 – Промес, 90+4; 1:4 – Рыбус, 90+7.

    Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Конате, 5; 1:1 – Ежов, 20; 1:2 – Коваленко, 72.

    Удаления: Опарин, 30 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2266

      Январь 59 14 часов назад

      Всех кто болел за Сочи с победой. Ждем иру с победой от Ростова и Краснодара. Болеем за южан.

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      Рейтинг: +16885

      Cleaner 15 часов назад

      Факел сегодня покажет Спартаку факел!...)

      0
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      Рейтинг: +1987

      моэм 15 часов назад

      Только " Футбол на Куличках " более менее описал матч Сочи-Химки ... бомбардир отметил матч непонятным междометием , а спортбокс вообще ничего не написал , как будто ничего и не было ... неужели матч Сочи - Химки настолько ничтожное событие ?

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      Рейтинг: +16885

      Cleaner > моэм 15 часов назад

      "Неужели матч Сочи - Химки настолько ничтожное событие ?"

      Да, это именно так.

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      Рейтинг: +2266

      Январь 59 > моэм 14 часов назад

      Если бы вместо Сочи был Спартак, если бы Спартаку дали пробить три пенальти, если бы игроку Спартака разбили лоб и было столько крови, тут бы статья была на три страницы мелким текстом. А про Сочи писать не интересно, это периферийная глубинка, в столице даже и не представляют, где этот город.

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      Рейтинг: +15068

      Fusballer > Январь 59 15 минут назад

      Где Питер находится, знают все. Так что не надо тут.

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