⚽ РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», «Факел» и «Спартак» сыграют сегодня

Накануне, 26 августа, матчем «Сочи» – «Химки» (4:1) стартовал 7-й тур РПЛ.

Сегодня «Факел» примет «Спартак». В воскресенье «Ростов» сыграет с ЦСКА.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва)

27 августа, 15:00 мск

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва)

27 августа, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)

27 августа, 20:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)

28 августа, 13:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Оренбург

28 августа, 15:00 мск

Торпедо (Москва) – Краснодар

28 августа, 17:30 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)

28 августа, 19:45 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Химки – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.

Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.

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