⚽ РПЛ. «Сочи» разгромил «Химки», «Факел» и «Спартак» сыграют сегодня

Накануне, 26 августа, матчем «Сочи» – «Химки» (4:1) стартовал 7-й тур РПЛ.
Сегодня «Факел» примет «Спартак». В воскресенье «Ростов» сыграет с ЦСКА.
Россия. РПЛ. 7-й тур
Пари НН (Нижний Новгород) – Динамо (Москва)
27 августа, 15:00 мск
Факел (Воронеж) – Спартак (Москва)
27 августа, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Крылья Советов (Самара)
27 августа, 20:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Зенит (Санкт-Петербург)
28 августа, 13:00 мск
28 августа, 15:00 мск
28 августа, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва)
28 августа, 19:45 мск
Голы: 1:0 – Нобоа, 15 (с пенальти); 2:0 – Нобоа, 45+3 (с пенальти); 3:0 – Мелкадзе, 45+9; 3:1 – Мещанинов, 58 (в свои ворота); 4:1 – Сарвели, 86.
Нереализованные пенальти: Нобоа, 64 – нет.