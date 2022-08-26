Захарян близок к переходу в «Челси», жеребьевка ЛЧ и другие новости дня

«Лукойл» провел собеседование с 3-4 кандидатами на пост гендиректора «Спартака» («РБ Спорт»)
«Факел» запретил болельщикам вход на стадион с символикой «Спартака», но потом извинился
«Барселона» отдала Умтити в аренду «Лечче» и будет полностью платить ему зарплату
«Зенит» предложил 20 миллионов за защитника сборной Венгрии
«Динамо» может подписать игрока «Кристал Пэлас» на замену Карцеву
Жеребьевка Лиги чемпионов. «Бавария», «Барселона» и «Интер» – в одной группе
Бензема – лучший игрок сезона по версии УЕФА, Анчелотти – лучший тренер
Вероятность возвращения Роналду в «Спортинг» – 99% (CaughtOffside)
«Челси» хочет выкупить Захаряна за 15 миллионов. Агент подтвердил, что переход близок
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