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  • Захарян близок к переходу в «Челси», жеребьевка ЛЧ и другие новости дня

Захарян близок к переходу в «Челси», жеребьевка ЛЧ и другие новости дня

26 августа 2022, 01:11

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«Челси» хочет выкупить Захаряна за 15 миллионов. Агент подтвердил, что переход близок

Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
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