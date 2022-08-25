Каманцев: «РФС реально рассматривал вариант введения платы за обращение в ЭСК. Любой труд должен оплачиваться»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что РФС действительно рассматривал вариант введения платы за обращение в ЭСК РФС.

— Вы реально рассматривали вариант введения платы за обращение в ЭСК по тем моментам, которые не соответствовали положению об ЭСК?

— Да, но не только. Мы думали о том, что выглядит не совсем продуктивным. Когда в понедельник журналисты обращаются к нам, и мы говорим: «7 обращений от одного клуба, 8 от другого».

Вместо того, чтобы входить в понедельник с информацией о том, что в предыдущем туре было всего несколько ключевых ошибок, у нас получается 23 момента направлены в ЭСК. Только в этом ситуация.

Мы рассматриваем и обсуждаем совершенно разные варианты. Для меня нет ничего дикого и непонятного в том, что любой труд должен оплачиваться. Вы, например, если идете в суд, вы оплачиваете пошлину, если нет, то нет. Но есть другая чаша весов — открытость.

В настоящий момент РФС считает, что вот этот небольшой плюс от того, что мы создаем более верную ситуацию в экономическом плане, когда все упрощается, то убирается открытость. То есть пришлите нам все, что вам хочется, мы будем на это отвечать. Я не могу сказать, что это правильный подход.

Но итоговое решение для нас — публичность. С этим я согласен. Публиковать переговоры VAR, хотя УЕФА 100% это не поддерживает. Для нас сейчас открытость — единственный способ заслужить доверие.