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  • Моро ушел в «Болонью», фанаты «Спартака» объявили бойкот Кубку России, Тарасов создал футбольный клуб и другие новости дня

Моро ушел в «Болонью», фанаты «Спартака» объявили бойкот Кубку России, Тарасов создал футбольный клуб и другие новости дня

25 августа 2022, 01:12
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Моро перешел из «Динамо» в «Болонью» (Николо Скира).

Чемпион России заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне.

Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну».

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России.

Аутсайдер РПЛ заработает почти в два раза больше, чем чемпион прошлого сезона.

«Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго.

Тарасов создал свой футбольный клуб.

Директор «Демирспора»: «Дзюба – лучший игрок России. Это не обсуждается».

Рианчо рассказал, как «Спартаку» стать непобедимым.

Создана «Лига Содружества». В нее войдут клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова.

Крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ со следующего сезона.

«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу.

«Спартак» согласовывает последние детали контракта Бальде. Игрок может прибыть в Москву на следующей неделе.

Источник: Бомбардир.ру
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Фёдор Горюнов
1661409567
В Африке Шаманы На Каждом Матче...Почему Бы И У Нас...В Питере Шаман Боярский...
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