Моро ушел в «Болонью», фанаты «Спартака» объявили бойкот Кубку России, Тарасов создал футбольный клуб и другие новости дня

Моро перешел из «Динамо» в «Болонью» (Николо Скира).

Чемпион России заработает почти в пять раз больше, чем в прошлом сезоне.

Агент: «Дзюба сначала не поверил, что Моуринью хотел купить его в «Тоттенхэм» на замену Кейну».

Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте Кубка России.

Аутсайдер РПЛ заработает почти в два раза больше, чем чемпион прошлого сезона.

«Спартак» согласовал контракт с форвардом «Ланса» Ганаго.

Тарасов создал свой футбольный клуб.

Директор «Демирспора»: «Дзюба – лучший игрок России. Это не обсуждается».

Рианчо рассказал, как «Спартаку» стать непобедимым.

Создана «Лига Содружества». В нее войдут клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья и Харькова.

Крымские клубы могут быть приняты в ФНЛ со следующего сезона.

«Амкар» взял на работу шамана. В клубе рассчитывают, что он поможет выйти в Первую лигу.

«Спартак» согласовывает последние детали контракта Бальде. Игрок может прибыть в Москву на следующей неделе.