В РФС определились с тренером своей медийной команды

У РФС будет своя команда в Медийной лиге. Ее с высокой долей вероятности будет тренировать бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников.
Второй сезон Медиалиги стартует 9 сентября.
- В состав команды РФС войдут как известные футболисты, легенды российского футбола, так и легенды российского спорта.
- За РФС сыграют легкоатлет Юрий Борзаковский, лыжник Александр Легков и хоккеист Илья Ковальчук.
- В состав также войдут представители пляжного, женского футбола и сотрудники РФС.
Источник: «РБ Спорт»