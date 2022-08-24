Банк из Китая хочет купить московский клуб, Менди грозит пожизненное заключение и другие новости дня

«Спартак» и «Галатасарай» согласовали трансфер Николсона. Агент игрока опроверг.

Появилось расписание матчей группового этапа Кубка России для клубов РПЛ.

«Зенит» назвал заявку команды на матч легенд со «Спартаком».

«***, вы что, издеваетесь». Карпин отреагировал на уход Федуна из «Спартака».

УЕФА против участия крымских клубов в российских лигах.

Назван московский клуб, который хочет купить банк из Китая.

«Зенит» купил защитника «Спартака» Шайхтдинова.

Менди грозит пожизненное заключение. Он запирал женщин в комнатах особняка и насиловал их.

«Зенит» хочет купить футболиста «Сочи», которым интересуется «Динамо».

Роналду не стал жать руку Каррагеру перед матчем «МЮ» – «Ливерпуль».