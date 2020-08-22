«Лейпциг» может уволить Тедеско в ближайшее время

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско может покинуть свой пост.
По информации Fussball Transfers, руководство немецкого клуба недовольно игрой команды на старте сезона и рассматривает вариант с увольнением Тедеско в ближайшее время.
Эск-тренера «Спартака» точно не уволят до матча 4-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом», который состоится 27 августа.
- «Лейпциг» в начале этого сезона вылетел из Кубка Германии.
- Команда ни разу не победила в 3-х стартовых турах Бундеслиги.
- «Лейпциг» идет на 11-м месте в чемпионате Германии с двумя очками.