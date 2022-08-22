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  • «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, в ЦСКА сменился владелец, Хвича и Левандовски сделали дубли и другие новости дня

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, в ЦСКА сменился владелец, Хвича и Левандовски сделали дубли и другие новости дня

22 августа 2022, 01:01

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«Зенит» победил «Торпедо», забив на 85-й и 88-й минутах, и вышел на первое место

Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» – 7:0

Хвича сделал дубль во второй игре за «Наполи». У него 4 результативных действия в 2 матчах

Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Лилль» – 7:1. у Мбаппе хет-трик, у Неймара дубль

Примера. «Барселона» разгромила «Сосьедад», у Левандовского 2 гола и ассист

Источник: «Бомбардир»
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