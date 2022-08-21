«Спартак» уступил «Динамо», Тарасов хочет вернуться в «Рубин», Роналду может перейти в «Марсель» и другие новости дня

РФС показал полную версию переговоров судей в матче «Зенит» – ЦСКА.

«Урал» повторил антирекорд РПЛ.

Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Вердеру», ведя 2:0 к 89-й минуте.

РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова.

Умяров взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Динамо».

Соболева в матче с «Динамо» не наказали за удар Шунина шипами в лицо.

РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти.

Мантуан: «За «Зенит» порву любого!».

Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак».

«Готов помочь выйти в РПЛ». Тарасов предложил свои услуги «Рубину».

«Зарплату уже отбили». Президент «Адана Демирспора» – о продаже футболок Дзюбы.

Роналду может перейти в «Марсель».