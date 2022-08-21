Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» уступил «Динамо», Тарасов хочет вернуться в «Рубин», Роналду может перейти в «Марсель» и другие новости дня

    РФС показал полную версию переговоров судей в матче «Зенит» – ЦСКА.

    «Урал» повторил антирекорд РПЛ.

    Бундеслига. «Боруссия» Д уступила «Вердеру», ведя 2:0 к 89-й минуте.

    РПЛ. «Динамо» обыграло «Спартак» (1:0). Тюкавин забил после ошибки Умярова.

    Умяров взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Динамо».

    Соболева в матче с «Динамо» не наказали за удар Шунина шипами в лицо.

    РПЛ. «Ростов» ушел от поражения от «Сочи» на 92-й минуте, уступая 0:2. На 97-й минуте ростовчане не забили пенальти.

    Мантуан: «За «Зенит» порву любого!».

    Сабо: «Приходилось прятать Ярмоленко, чтобы он не попал в «Спартак».

    «Готов помочь выйти в РПЛ». Тарасов предложил свои услуги «Рубину».

    «Зарплату уже отбили». Президент «Адана Демирспора» – о продаже футболок Дзюбы.

    Роналду может перейти в «Марсель».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11