Каземиро перешел в «МЮ», Мбаппе попросил убрать аргентинцев из «ПСЖ» и другие новости дня

Каземиро перешел из «Реала» в «МЮ». Инсайдер Романо назвал точную сумму трансфера.

В «Спартаке» назвали позицию, которую хотят усилить до конца окна.

Шапи стал самым дорогим игроком чемпионата Израиля.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 100 миллионов за форварда «Аякса».

Стало известно, сколько ЦСКА готов заплатить за Рошу.

«Торпедо» поменяло тренера во 2-й раз за 2 дня.

Месси и Неймар недовольны словами Мбаппе об уровне футбола в Южной Америке.

Мбаппе попросил президента «ПСЖ» убрать из клуба аргентинцев.

Руни раскритиковал Мбаппе: «Он бросает вызов Месси? У Лео в 22 года было 4 «Золотых мяча».

Мартынович назвал причину ухода всех легионеров из «Краснодара» весной.