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    Давыдов: «Игроков «Чертаново» надо связать и сбросить всю команду в Москва-реку»

    Бывший нападающий «Рубина» и «Динамо» Сергей Давыдов, выступающий за медийную команду «Броук Бойз», резко высказался о «Чертаново» из-за поражения команды от 2DROTS в Кубке России.

    «Чертаново»? Их вообще надо связать всех и утопить, сбросить всю команду в Москва-реку», – сказал Давыдов в эфире «Матч ТВ».

    • 2DROTS разгромил «Чертаново» со счетом 3:0.
    • Это был первый матч 2DROTS в профессиональном футболе.
    • Команда сыграет во 2-м раунде Кубка России с «Текстильщиком».
    • 2DROTS – победитель первого сезона Медийной футбольной лиги.

    За клубы из медиафутбола забивали воспитанник «Зенита» и продавец бутика Gucci. Итог – оба прошли дальше в Кубке России

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    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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