⚽ РПЛ. «Урал» примет «Пари НН», «Локо» сыграет с «Химками», дерби «Динамо» и «Спартака», «Ростов» встретится с «Сочи»

Сегодня, 20 августа, шестой тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

Откроют субботний игровой день «Урал» и «Пари НН», затем встретятся «Химки» и «Локомотив», дерби «Динамо» и «Спартака» начнется в 17:30 мск, а напоследок «Ростов» примет «Сочи».

Россия. РПЛ. 6-й тур

Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)

20 августа, 13:00 мск

Химки – Локомотив (Москва)

20 августа, 15:00 мск

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Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

20 августа, 17:30 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

20 августа, 20:00 мск

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

21 августа, 15:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)

21 августа, 17:30 мск

Краснодар – Оренбург

21 августа, 20:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

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