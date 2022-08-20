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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Пари НН», «Локо» сыграет с «Химками», дерби «Динамо» и «Спартака», «Ростов» встретится с «Сочи»

    Сегодня, 20 августа, шестой тур чемпионата России продолжится четырьмя матчами.

    Откроют субботний игровой день «Урал» и «Пари НН», затем встретятся «Химки» и «Локомотив», дерби «Динамо» и «Спартака» начнется в 17:30 мск, а напоследок «Ростов» примет «Сочи».

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)

    20 августа, 13:00 мск

    Химки – Локомотив (Москва)

    20 августа, 15:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

    20 августа, 17:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

    20 августа, 20:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    21 августа, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)

    21 августа, 17:30 мск

    Краснодар – Оренбург

    21 августа, 20:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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