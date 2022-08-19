⚽ РПЛ. «Крылья Советов» и «Факел» обменялись голами, «Динамо» и «Спартак» сыграют завтра

Сегодня, 19 августа, матчем «Крылья Советов» – «Факел» (1:1) стартовал шестой тур РПЛ.
Завтра «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Ростов» примет «Сочи».
Россия. РПЛ. 6-й тур
Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)
20 августа, 13:00 мск
20 августа, 15:00 мск
Динамо (Москва) – Спартак (Москва)
20 августа, 17:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи
20 августа, 20:00 мск
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)
21 августа, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)
21 августа, 17:30 мск
21 августа, 20:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.