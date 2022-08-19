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    ⚽ РПЛ. «Крылья Советов» и «Факел» обменялись голами, «Динамо» и «Спартак» сыграют завтра

    Сегодня, 19 августа, матчем «Крылья Советов»«Факел» (1:1) стартовал шестой тур РПЛ.

    Завтра «Динамо» встретится со «Спартаком», а «Ростов» примет «Сочи».

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород)

    20 августа, 13:00 мск

    Химки – Локомотив (Москва)

    20 августа, 15:00 мск

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

    20 августа, 17:30 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи

    20 августа, 20:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    21 августа, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)

    21 августа, 17:30 мск

    Краснодар – Оренбург

    21 августа, 20:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.08.2022 23:06
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