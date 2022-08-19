Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба перешел в «Адана Демирспор», смена тренера и президента в «Торпедо», единственный претендент на Роналду и другие новости дня

Дзюба перешел в «Адана Демирспор», смена тренера и президента в «Торпедо», единственный претендент на Роналду и другие новости дня

19 августа 2022, 01:00

«Торпедо» подтвердило отставку Бородюка и назначило Ковардаева. Новым президентом клуба стал Геркус

Газизов может стать спортивным директором «Локомотива». Изменения возможны после матча с «Химками»

Китайский автопроизводитель Chery – новый спонсор «Спартака»

«Рубин» подписал узбекского опорника

«Реал» назвал «Манчестер Юнайтед» цену на Каземиро. Уже известна зарплата бразильца в случае перехода

Жирков завершил карьеру, но не хочет объявлять об этом официально

Только один клуб готов подписать Роналду

ЦСКА может подписать двух бразильцев – Соуто из «Гойаса» и Рошу из «Портимоненси». Также клуб продлил контракт с Обляковым

Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1» и взял номер, под которым выступал за «Спартак»

Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс»

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
5
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
9
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Все новости
Все новости
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
16:26
1
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
11
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
15:52
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
15:44
Фото«Челси» расстался с 3 игроками
15:35
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
6
Молодежная сборная России сыграет 3 матча со сборными из Европы
15:17
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
9
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
6
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+