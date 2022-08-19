Дзюба перешел в «Адана Демирспор», смена тренера и президента в «Торпедо», единственный претендент на Роналду и другие новости дня

«Торпедо» подтвердило отставку Бородюка и назначило Ковардаева. Новым президентом клуба стал Геркус

Газизов может стать спортивным директором «Локомотива». Изменения возможны после матча с «Химками»

Китайский автопроизводитель Chery – новый спонсор «Спартака»

«Рубин» подписал узбекского опорника

«Реал» назвал «Манчестер Юнайтед» цену на Каземиро. Уже известна зарплата бразильца в случае перехода

Жирков завершил карьеру, но не хочет объявлять об этом официально

Только один клуб готов подписать Роналду

ЦСКА может подписать двух бразильцев – Соуто из «Гойаса» и Рошу из «Портимоненси». Также клуб продлил контракт с Обляковым

Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспор» по схеме «1+1» и взял номер, под которым выступал за «Спартак»

Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Шэмрок Роверс»