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    «Конституция этому чинуше не указ?». Депутат Миронов обратился к генпрокурору из-за слов Алаева про крымские клубы

    Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов недоволен заявлением президента РПЛ Александра Алаева о крымских клубах.

    «Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что ФИФА и УЕФА не признают Крым частью России.

    То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!!!» – говорится в публикации депутата в соцсетях.

    • Также Алаев говорил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна.
    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: твиттер Сергея Миронова

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