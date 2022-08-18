«Конституция этому чинуше не указ?». Депутат Миронов обратился к генпрокурору из-за слов Алаева про крымские клубы

Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов недоволен заявлением президента РПЛ Александра Алаева о крымских клубах.
«Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что футбольные команды из Крыма не могут участвовать в российских соревнованиях, потому что ФИФА и УЕФА не признают Крым частью России.
То есть Конституция этому чинуше не указ? Написал генпрокурору, пусть проверит!!!» – говорится в публикации депутата в соцсетях.
- Также Алаев говорил, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
Источник: твиттер Сергея Миронова