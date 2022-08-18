«Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе в Кубке России, 2DROTS разгромил «Чертаново» и другие новости дня

«Спартак» направил запрос в «Крылья» по трансферам двух игроков.

Жеребьевка Кубка России. «Зенит» и «Спартак» сыграют в одной группе.

Четыре любительских клуба обыграли профессионалов в 1-м раунде Кубка России.

Кубок России. 2DROTS разгромил «Чертаново» в первом матче на профессиональном уровне.

Стало известно, какие премиальные получат игроки 2DROTS за победу над «Чертаново».

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить двух игроков «Челси».

Стало известно, почему Каземиро готов перейти в «МЮ».

В «Торпедо» определились с главным кандидатом на замену Бородюку.

Газинский – игрок «Урала».

У Роналду осталось два варианта для трансфера из «МЮ».