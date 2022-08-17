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    Кержаков: «Не гарантирую успех, если меня назначат в «Торпедо»

    Тренер Александр Кержаков прокомментировал информацию, что «Торпедо» хочет назначить его на пост главного тренера.

    «Я не знаю, какие проблемы сейчас в команде. Я могу оценивать ситуацию только лишь по просмотрам игр по телевизору. Я не гарант успеха, как и любой другой тренер», – сказал Кержаков.

    • «Торпедо» играет в РПЛ впервые за 7 лет.
    • Команда идет без побед и в зоне вылета.
    • Кержаков летом покинул «Пари НН».

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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      PassCSKA 14 минут назад

      Саша Кержаков: "Я не гарант успеха, как и любой другой тренер"

      Бомбардир: Кержаков: «Не гарантирую успех, если меня назначат в «Торпедо»

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