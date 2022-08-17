Саша Кержаков: "Я не гарант успеха, как и любой другой тренер"
Бомбардир: Кержаков: «Не гарантирую успех, если меня назначат в «Торпедо»
Тренер Александр Кержаков прокомментировал информацию, что «Торпедо» хочет назначить его на пост главного тренера.
«Я не знаю, какие проблемы сейчас в команде. Я могу оценивать ситуацию только лишь по просмотрам игр по телевизору. Я не гарант успеха, как и любой другой тренер», – сказал Кержаков.
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