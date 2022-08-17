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    Синхронистка Колесниченко: «Заплачу, если сравню свою зарплату с футболистами. Что можно купить на 4 миллиона рублей?»

    Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко недовольна своим финансовым положением. Она не стала сравнивать его с футболистами.

    – Спортивный век недолог. Как накопить на жизнь после спорта?

    –Мы же не можем накопить денег, купить что-нибудь и после ничего не делать.

    – В футболе такое можно представить.

    –Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте найти ту тропу, по которой пойдешь дальше.

    Было бы здорово инвестировать, но деньги совсем не те. За победу на Олимпиаде дают 4 миллиона рублей. Вот что на них можно купить?

    – 50 квадратных метров за МКАД.

    – Далеко за МКАД, и на машину уже не хватит. За две Олимпиады еще можно накопить. Благодаря тому, что я получила призовые еще и от региона, мне удалось накопить на квартиру в Москве, но тогда это были совсем другие деньги – сейчас за такие уже не купишь.

    Получается так: с первой Олимпиады ты копишь себе на квартиру, со второй – к примеру, на квартиру родителям. И все. Инвестировать нечего.

    • 28-летняя Колесниченко – уроженка Гатчины.
    • У нее 3 олимпийских золота.
    • Синхронистка 16 раз брала золото чемпионата мира.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4326

      sobaka120982 5 минут назад

      Плачу уже ((((( сравнивая свою з.п. с её 4 Мильяонами

      0
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      Рейтинг: +736

      SpartakMoskwa 53 минуты назад

      Так а футболисты в чем виноваты? Футбол всегда был и будет самым прибыльным и высокооплачиваемым видом спорта! За футболом следит весь мир, а за синхронным плаванием сколько? Где есть спрос там и много денег, не только в России синхронистки получают мало а по всему миру, так как ваш вид спорта не популярен и не приносит организаторам столько денег сколько футбол, соответственно и зарплаты меньше чем в футболе

      1
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      Рейтинг: +11373

      Алексей З 53 минуты назад

      Если верить нашим статистам, то ср.зп в стране 35-40 тыс. рублей.
      Врут конечно , но пусть.
      Чтобы заработать 4 ляма, надо отработать 100 месяцев, то есть 8+ лет.
      Думаю ваш труд очень неплохо вознаграждён, тем более если учесть что ваши соревнования интересны только специалистам и родственникам.
      Телевизионные права, атрибутика, реклама это не о вас , поэтому не стоит даже поднимать вопрос денег и срвнивать себя с коммерчески привлекательными видами.

      3
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      Рейтинг: +13833

      Skull_Boy > Алексей З 41 минуту назад

      Она говорит в общем и если сравнивать реально с нашими даунами, то она права кому-то чтобы получить мастера спорта надо Олимпиаду выиграть, а кому-то из группы кое-как выйти, и как пример топ-спортсмена в плане футбола Кокорин или дрочер Дзюба и что эти двое могут дать

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      Рейтинг: +11373

      Алексей З > Skull_Boy 33 минуты назад

      Перед тем как говорить " в общем " надо немного подумать.
      Заработала нормальные призовые, пожизненную пенсию , это что мало ?
      Киселёва, тоже ОЧ по синхронному работает на тв.
      " слабое звено ""
      В добрый путь.

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      Рейтинг: +2125

      fakeid 1 час назад

      как обычно, устроили визги в комментах, про учителей, врачей, что 4 ляма это огромная сумма. только попробуй её получить, если ясно сказано, что для этого необходим всего-лишь такой пустяк, как выиграть олимпиаду. и что спортсмен 4 года работает на износ, чтобы просто туда попасть и получить призрачный шанс победить.

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      Рейтинг: +13

      tanya.man@inbox.ru 1 час назад

      на 4 ляма можно купить 10 квартир в ыбенях. зато 10....

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      Рейтинг: +3028

      FRZZ 1 час назад

      А что делать учителям, врачам, рабочим которые работают на заводах, фабриках, и миллионам другим гражданам??? Они же вообще получают жалкие гроши.....

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      Рейтинг: +11373

      Алексей З 1 час назад

      Кому вообще интересно синхронное плавание, фихтование, стрельба из лука... На многие виды спорта обращают внимание только в олимпийский год, медали подсчитывают. Это не коммерческие виды спорта.
      Уважаемвя ОЧ, в нашей стране 4 миллиона это огромная сумма , для большенства жителей.

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      Рейтинг: +11978

      DeStar 1 час назад

      да, вообще так и есть. На олимпиаду еще нужно попасть и ПОБЕДИТЬ среди лучших. а можно быть условным зенитом или цска или спартаком с зп в 8 лямов и побеждать урал или каких других полупрофи и получать премиальные даже выйдя на поле на 90 минуте)

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      Рейтинг: +318

      Ollegator 1 час назад

      Так-то она права, что зп футболистов - что аш плакать хочется) но сдаётся мне не должно быть такого, что за свою короткую спортивную карьеру в каком-либо виде спорта ты себя обеспечиваешь на всю жизнь и родственников. Иначе к 30 годам у человека не будет стимула что-либо дальше делать вообще и будет сплошное общество тик-токеров и блогеров..

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