Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Синхронистка Колесниченко: «Заплачу, если сравню свою зарплату с футболистами. Что можно купить на 4 миллиона рублей?»

Синхронистка Колесниченко: «Заплачу, если сравню свою зарплату с футболистами. Что можно купить на 4 миллиона рублей?»

17 августа 2022, 11:30
10

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко недовольна своим финансовым положением. Она не стала сравнивать его с футболистами.

– Спортивный век недолог. Как накопить на жизнь после спорта?

–Мы же не можем накопить денег, купить что-нибудь и после ничего не делать.

– В футболе такое можно представить.

–Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте найти ту тропу, по которой пойдешь дальше.

Было бы здорово инвестировать, но деньги совсем не те. За победу на Олимпиаде дают 4 миллиона рублей. Вот что на них можно купить?

– 50 квадратных метров за МКАД.

– Далеко за МКАД, и на машину уже не хватит. За две Олимпиады еще можно накопить. Благодаря тому, что я получила призовые еще и от региона, мне удалось накопить на квартиру в Москве, но тогда это были совсем другие деньги – сейчас за такие уже не купишь.

Получается так: с первой Олимпиады ты копишь себе на квартиру, со второй – к примеру, на квартиру родителям. И все. Инвестировать нечего.

  • 28-летняя Колесниченко – уроженка Гатчины.
  • У нее 3 олимпийских золота.
  • Синхронистка 16 раз брала золото чемпионата мира.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1660725368
Так-то она права, что зп футболистов - что аш плакать хочется) но сдаётся мне не должно быть такого, что за свою короткую спортивную карьеру в каком-либо виде спорта ты себя обеспечиваешь на всю жизнь и родственников. Иначе к 30 годам у человека не будет стимула что-либо дальше делать вообще и будет сплошное общество тик-токеров и блогеров..
Ответить
DeStar
1660725973
да, вообще так и есть. На олимпиаду еще нужно попасть и ПОБЕДИТЬ среди лучших. а можно быть условным зенитом или цска или спартаком с зп в 8 лямов и побеждать урал или каких других полупрофи и получать премиальные даже выйдя на поле на 90 минуте)
Ответить
tanya.man@inbox.ru
1660727597
на 4 ляма можно купить 10 квартир в ыбенях. зато 10....
Ответить
SpartakMoskwa
1660728876
Так а футболисты в чем виноваты? Футбол всегда был и будет самым прибыльным и высокооплачиваемым видом спорта! За футболом следит весь мир, а за синхронным плаванием сколько? Где есть спрос там и много денег, не только в России синхронистки получают мало а по всему миру, так как ваш вид спорта не популярен и не приносит организаторам столько денег сколько футбол, соответственно и зарплаты меньше чем в футболе
Ответить
sobaka120982
1660731749
Плачу уже ((((( сравнивая свою з.п. с её 4 Мильяонами
Ответить
Давид59
1660737630
Зарплаты в футболе высокие из-за того, что этот "продукт" хорошо покупается. Рекламодатели, телевизионные права, билеты на игры, футболки. У синхронисток ничего этого нет. О чём тут вообще речь? Поплакалась, ну и полегчало, наверное.
Ответить
olebar73
1660743746
Для никому не интересному виду спорта - совсем неплохое бабло эта бабёнка получает.
Ответить
Vitaga
1660748725
16 раз чемпионка мира.... ппц... а футболисты вошли в 8ку и стали змс. и получают в сотни раз больше неё.
Ответить
Главные новости
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
2
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
3
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
9
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Все новости
Все новости
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
1
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
9
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
30
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+