Синхронистка Колесниченко: «Заплачу, если сравню свою зарплату с футболистами. Что можно купить на 4 миллиона рублей?»

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко недовольна своим финансовым положением. Она не стала сравнивать его с футболистами.

– Спортивный век недолог. Как накопить на жизнь после спорта?

–Мы же не можем накопить денег, купить что-нибудь и после ничего не делать.

– В футболе такое можно представить.

–Ой, я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель за время в спорте найти ту тропу, по которой пойдешь дальше.

Было бы здорово инвестировать, но деньги совсем не те. За победу на Олимпиаде дают 4 миллиона рублей. Вот что на них можно купить?

– 50 квадратных метров за МКАД.

– Далеко за МКАД, и на машину уже не хватит. За две Олимпиады еще можно накопить. Благодаря тому, что я получила призовые еще и от региона, мне удалось накопить на квартиру в Москве, но тогда это были совсем другие деньги – сейчас за такие уже не купишь.

Получается так: с первой Олимпиады ты копишь себе на квартиру, со второй – к примеру, на квартиру родителям. И все. Инвестировать нечего.