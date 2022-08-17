Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор», «Амкал» победил «Зоркий» в Кубке России и другие новости дня

«Вы узнаете правду». Роналду анонсировал важное интервью.

«Мы не можем ничего доказать. Нечего показывать». Появилось видео переговоров Кукуяна с VAR в моменте с офсайдом у Карраскаля.

Миранчук пропустит минимум месяц из-за травмы.

Кубок России. «Амкал» победил «Зоркий» и вышел в следующий раунд.

Дзюба предлагал свои услуги «Динамо» («СЭ»).

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Переход Дзюбы в «Адана Демирспор» может не состояться. Его подпишут только при одном условии.

«Зенит» предложил 17 миллионов за защитника «Фенербахче» Салаи.