Колосков назвал два возможных решения вопроса с Fan ID: «Третьего не дано»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Fan ID.

«Сегодня действует закон, и это не просто постановление исполкома РФС, это федеральный закон, который принят Госдумой и подписан президентом.

А чтобы найти компромисс, надо или отменить сам закон, или убедить болельщиков, что он идет на пользу российскому футболу. Третьего здесь не дано, поэтому, очевидно, у Алаева есть какие-то готовые варианты.

Тем более я читал, что Госдума собирается провести по этому поводу совещание с участием всех заинтересованных лиц: клубов, болельщиков и т. д., поэтому какое-то движение есть», – сказал Колосков.