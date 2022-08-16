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    Колосков назвал два возможных решения вопроса с Fan ID: «Третьего не дано»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Fan ID.

    «Сегодня действует закон, и это не просто постановление исполкома РФС, это федеральный закон, который принят Госдумой и подписан президентом.

    А чтобы найти компромисс, надо или отменить сам закон, или убедить болельщиков, что он идет на пользу российскому футболу. Третьего здесь не дано, поэтому, очевидно, у Алаева есть какие-то готовые варианты.

    Тем более я читал, что Госдума собирается провести по этому поводу совещание с участием всех заинтересованных лиц: клубов, болельщиков и т. д., поэтому какое-то движение есть», – сказал Колосков.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Р-Спорт»

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