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  • Колосков назвал два возможных решения вопроса с Fan ID: «Третьего не дано»

Колосков назвал два возможных решения вопроса с Fan ID: «Третьего не дано»

16 августа 2022, 19:59
1

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Fan ID.

«Сегодня действует закон, и это не просто постановление исполкома РФС, это федеральный закон, который принят Госдумой и подписан президентом.

А чтобы найти компромисс, надо или отменить сам закон, или убедить болельщиков, что он идет на пользу российскому футболу. Третьего здесь не дано, поэтому, очевидно, у Алаева есть какие-то готовые варианты.

Тем более я читал, что Госдума собирается провести по этому поводу совещание с участием всех заинтересованных лиц: клубов, болельщиков и т. д., поэтому какое-то движение есть», – сказал Колосков.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Enter2006
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Я за этот вариант: "отменить сам закон"
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