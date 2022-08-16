Колосков назвал два возможных решения вопроса с Fan ID: «Третьего не дано»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о Fan ID.
«Сегодня действует закон, и это не просто постановление исполкома РФС, это федеральный закон, который принят Госдумой и подписан президентом.
А чтобы найти компромисс, надо или отменить сам закон, или убедить болельщиков, что он идет на пользу российскому футболу. Третьего здесь не дано, поэтому, очевидно, у Алаева есть какие-то готовые варианты.
Тем более я читал, что Госдума собирается провести по этому поводу совещание с участием всех заинтересованных лиц: клубов, болельщиков и т. д., поэтому какое-то движение есть», – сказал Колосков.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: «Р-Спорт»