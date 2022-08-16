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    УЕФА прогнозирует рост числа болельщиков женского футбола в Европе в 2,3 раза за 11 лет

    УЕФА отчитался о коммерческом потенциале женского футбола.

    Эксперты считают, что к 2033 году число болельщиков женского футбола в Европе вырастет со 144 до 328 миллионов, то есть в 2,3 раза.

    Нынешняя коммерческая ценность европейского женского футбола оценена в 116 миллионов евро. В УЕФА прогнозируют, что за 11 лет этот показатель увеличится до 552 миллионов по базовому сценарию или до 686 миллионов – по оптимистичному.

    Общую стоимость медиа-прав в европейском женском футболе УЕФА оценил в 35 миллионов евро, потенциал роста к 2033 году – 256 миллионов.

    Источник: сайт УЕФА

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