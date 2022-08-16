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  • Гончаренко возглавил «Урал», «Локо» закрыли на базе, «Фонбет» – партнер Кубка России и другие новости дня

Гончаренко возглавил «Урал», «Локо» закрыли на базе, «Фонбет» – партнер Кубка России и другие новости дня

16 августа 2022, 01:11

Мбаппе требовал продать Неймара. В «ПСЖ» уладили конфликт между футболистами

В «Манчестер Юнайтед» заявили, что Роналду не продается. Однако португалец все еще может оказаться в «Атлетико»

Гончаренко – новый главный тренер «Урала». Контракт подписан на два года

Юран не получит работу в РПЛ в ближайшее время. Сам он пытается трудоустроиться в «Торпедо»

Агент: «У Шапи есть желание уйти из «Краснодара» в аренду с правом выкупа. Нам интересен вариант с Израилем»

«Локомотив» подтвердил закрытие команды на базе

«Зенит» предложил 4 миллиона за 18-летнего Глуха. Он может стать 1-м израильтянином в истории клуба

Хвича отметился голом и ассистом в первом официальном матче за «Наполи». Команда разгромила «Верону» – 5:2

Тренер ЦСКА Федотов отказался пожать руку судье Кукуяну после матча с «Зенитом»

«Фонбет» – новый титульный партнер Кубка России. Матчи турнира покажут на ресурсах «Матч ТВ»

Источник: «Бомбардир»
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