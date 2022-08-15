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В Госдуме рассказали, что нужно для полной отмены Fan ID

15 августа 2022, 14:31
9

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о необходимости отменить закон о Fan ID.

«Слова Карпина? Эксперты и футбольные специалисты и должны обсуждать эту тему. Тренеры, РПЛ, РФС и болельщики должны говорить об этом. Мяч на их стороне. Это в их силах собраться и сесть за стол переговоров. На это нет никаких запретов.

Депутаты наделили правительство делать или не делать Fan ID на усмотрение ситуации. Когда закон принимался, для его отмены не нужна Дума. Одно постановление правительства — и Fan ID не будет.

Это закон и был принят в зависимости от уровня соревнований. Была его необходимость на уровне международных соревнований. Но кто же знал, что при принятии этого закона Россия не будет участвовать на международных соревнованиях?» — сказала Журова.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: Sport24
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Комментарии (9)
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lek!
1660563888
Из них 100 тыс взяли в тайге , на всякий случай если там когда нибудь проведут футбольный матч.
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моэм
1660565780
Карпин говорил о равноправии закона ДЛЯ ВСЕХ ...эта опять пургу метёт...одно слово баба , потому дура....слышит звон да не знает где он.
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BRO_football
1660567544
Ни к чему не призываю, но судя по всему, для отмены Fan ID придётся сменить Правительство в стране. Эти слишком гордые и не будут признавать полный провал закона о Fan ID
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Старикан
1660568053
Нашим правилам все по фигу: они ведь не ходят на трибуны...в лучшем случае в вип-ложе коньячок потягивают...
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Давид59
1660568122
Журову послушать, так у нас демократия...
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vladimir-7
1660569208
Депутаты ни о чем не думают, когда принимают законы, аналитическое мышление отсутствует полностью. Журова, в данном случае, вывела ГД за скобки.
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JTherry
1660569570
"Тренеры, РПЛ, РФС и болельщики должны говорить об этом..." ...тренеры, РПЛ, РФС и страдают от этого фан-айди больше всех, потому что посещаемость уменьшилась в разы, команды и стадионы недополучают денег от активных болел, а болельщики уже скоро год как объявили бойкот этому "закону"... а депутат Журова, видимо, только проснулась от сна в госдуме, будто не видит и не слышит очевидного - болельщики и команды кричат об отмене этого закона... и его принимали вовсе не "от уровня соревнований", а от боязни потерять свои мандаты за спущенный сверху на рассмотрение госдумы "закон", чтобы понизить степень агрессии на стадионах во время футбольных матчей (файеры, мелкое хулиганство, плакаты, скандирование кричалок и др.)...
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ААМ
1660571051
На стадионах д. б. порядок. Его можно навести и без FAN ID
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NewLife
1660575124
Я пойду получать фантик, когда Роднина уйдёт из думы, чтобы сесть в окошке госуслуг для выдачи карточек.
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