В Госдуме рассказали, что нужно для полной отмены Fan ID

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о необходимости отменить закон о Fan ID.

«Слова Карпина? Эксперты и футбольные специалисты и должны обсуждать эту тему. Тренеры, РПЛ, РФС и болельщики должны говорить об этом. Мяч на их стороне. Это в их силах собраться и сесть за стол переговоров. На это нет никаких запретов.

Депутаты наделили правительство делать или не делать Fan ID на усмотрение ситуации. Когда закон принимался, для его отмены не нужна Дума. Одно постановление правительства — и Fan ID не будет.

Это закон и был принят в зависимости от уровня соревнований. Была его необходимость на уровне международных соревнований. Но кто же знал, что при принятии этого закона Россия не будет участвовать на международных соревнованиях?» — сказала Журова.