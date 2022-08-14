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«Зенит» победил ЦСКА, «Брентфорд» разгромил «МЮ», Николсон может покинуть «Спартак» и другие новости дня

14 августа 2022, 01:45

«Как там шеф наверху решит, так и будет». Глушаков – о Fan ID.

Мантуан рассказал о популярности Путина в Бразилии.

Мбаппе включил себя в тройку лучших игроков прошлого сезона.

«Меня самого пока не спасли. Еще ныряю!». Соболев – о помощи дельфинам.

«Галатасарай» интересуется форвардом «Спартака» Николсоном.

РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА благодаря дебютному голу Мантуана.

Фанаты «Зенита» посвятили баннер годовщине катастрофы «Курска».

«Главное – Миллер доволен». Агент Сафонов – о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА.

Хусаинов: «Гол ЦСКА в ворота «Зенита» надо было засчитывать».

ЦСКА показал «удушающий» Барриоса на Набабкине.

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» (0:4) и опустился на последнее место.

Источник: Бомбардир.ру
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