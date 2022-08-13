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  • «Динамо» арендовало Карцева, Никифоров вошел в штаб сборной России, названы претенденты на «Золотой мяч» и другие новости дня

«Динамо» арендовало Карцева, Никифоров вошел в штаб сборной России, названы претенденты на «Золотой мяч» и другие новости дня

13 августа 2022, 01:03
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Уткин назвал сильнейшего российского игрока после распада СССР.

Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе».

«Барселона» активировала 4-й экономический рычаг, получив еще 100 миллионов.

Дзюба ведет переговоры с «Истанбулом» («СЭ»).

Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал».

Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России.

УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 лучших игроков сезона-2021/2022.

«Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве.

«Динамо» объявило о трансфере полузащитника Карцева.

Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года.

«Ахмат» может подписать Дзагоева.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Красногвардейчик
1660368293
Ещё один дармоед присосался к кормушке....Никифоров
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