Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    «Динамо» арендовало Карцева, Никифоров вошел в штаб сборной России, названы претенденты на «Золотой мяч» и другие новости дня

    Уткин назвал сильнейшего российского игрока после распада СССР.

    Александр Тихонов: «Дзюба все испоганил онанизмом. Ему надо готовиться к работе на заводе».

    «Барселона» активировала 4-й экономический рычаг, получив еще 100 миллионов.

    Дзюба ведет переговоры с «Истанбулом» («СЭ»).

    Генич: «Вандерсон был инициатором отъезда легионеров из «Краснодара». Крыховяк, наоборот, всех успокаивал».

    Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России.

    УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 лучших игроков сезона-2021/2022.

    «Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве.

    «Динамо» объявило о трансфере полузащитника Карцева.

    Названы все претенденты на «Золотой мяч». Месси – вне списка впервые с 2005 года.

    «Ахмат» может подписать Дзагоева.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11