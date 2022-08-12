Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-15 лучших игроков сезона-2021/2022

    Сегодня УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста по итогам прошлого сезона.

    Это Карим Бензема («Реал»), Тибо Куртуа («Реал») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Помимо них, в топ-15 рейтинга вошли следующие игроки:

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые за много лет в список УЕФА не попали.

    Новости по теме
    «МЮ» показал салатовую третью форму на сезон-2022/23. Роналду участвовал в презентации
    Сестра Роналду ответила Пересу: «Старик, тебе 75 лет. Криштиану 38, но он продолжает прыгать на 2 метра вверх» 9
    Тен Хаг не уверен, стоит ли выпускать Роналду в старте на матч с «Брентфордом»
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13357

      playsh 5 минут назад

      По мне,так Бензема однозначно лучший.Затем Модрич и Мбаппе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +141

      НикКин 22 минуты назад

      Уефа и Фифа себя исключили из честных компаний во лживые и продажные политические и стали лезбогеими

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +692

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      По привычке надо было обоих брать)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11