⚽ РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА, «Спартак» примет «Сочи»

Вчера, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

Первыми в субботу встретились «Локомотив» и «Крылья Советов» (1:1), затем «Зенит» принял ЦСКА (2:1), а закрыли субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар» (1:1).

Россия. РПЛ. 5-й тур

Химки – Ахмат (Грозный)

14 августа, 15:00 мск

Оренбург – Торпедо (Москва)

14 августа, 17:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

14 августа, 17:30 мск

Спартак (Москва) – Сочи

14 августа, 20:00 мск

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

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Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

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