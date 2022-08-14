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    ⚽ РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА, «Спартак» примет «Сочи»

    Вчера, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжился тремя матчами.

    Первыми в субботу встретились «Локомотив» и «Крылья Советов» (1:1), затем «Зенит» принял ЦСКА (2:1), а закрыли субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар» (1:1).

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Химки – Ахмат (Грозный)

    14 августа, 15:00 мск

    Оренбург – Торпедо (Москва)

    14 августа, 17:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    14 августа, 17:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    14 августа, 20:00 мск

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

    Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2785

      Бугимен 7 часов назад

      ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +436

      Спартач80 11 часов назад

      В Зените пол состава бразильцев.Так что правильней называть-Бразильский Зенит.Сокращённо-БЗенит.

      0
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      Рейтинг: +674

      Конопляных дел мастер 13 часов назад

      Зениту восстановить статус кво. Пора на своё первое место возвращаться. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11308

      Алексей З 13 часов назад

      В каждом матче тура есть интрига.
      Посмотрим.
      Надеюсь на ЦСКА, главное до игры не "пукнуть".
      Спартак проверочку пойдёт серьёзным соперником и Мешковым ( страховка от Газпрома).
      Остальные ничейные игры, ну может Ростов фаворит.

      0
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      Рейтинг: +16998

      житель СПб 14 часов назад

      Какая то очень сумбурная игра Факела и Урала... А сегодня... посмотрим! Так ли уж хорош ЦСКА - как выглядит. Вообще, у ЦСКА преимущество перед игрой - по состоянию команды, настрою. У Зенита фактор - свое поле, но болельщиков и у ЦСКА будет предостаточно. Надеюсь на хороший матч!

      0
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      Рейтинг: +1998

      АЛЕКС 58 16 часов назад

      ЦСКА ! Покажите характер,чем вы хуже Химок и Ахмата.Удачи!

      2
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      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик > АЛЕКС 58 13 часов назад

      На ЦСКА у лазурных настрой другой, очень тяжело будет

      0
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      Рейтинг: +3693

      Питерский князь 16 часов назад

      Кони подмылись, рот помыли? Сегодня ваша смена.
      :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Краснопяточный Грядкоторч > Питерский князь 13 часов назад

      главное, чтобы "люди в чёрном" рот помыли

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик > Питерский князь 13 часов назад

      Мы не бездомные.....это вам нужно)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик 19 часов назад

      Удачи ЦСКА!!!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +10885

      alex1951 13 августа, 01:20

      Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто!
      Без эмоции ,без оскорблении...
      Некоторым здесь пора взрослеть!

      3
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      Рейтинг: +1950

      моэм 12 августа, 12:19

      Шалимову дали сыграть 3 матча с лидерами РПЛ и гостевой , а перед двумя матчами с новичками из ФНЛ убирают , облив грязью ... очень некрасивая игра Иванова .

      1
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      Рейтинг: +16998

      житель СПб > моэм 14 часов назад

      Но примерно в этих же обстоятельствах Факел выглядел совершенно иначе...

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