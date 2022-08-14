⚽ РПЛ. «Зенит» победил ЦСКА, «Спартак» примет «Сочи»

ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!!!!!!!
Вчера, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжился тремя матчами.
Первыми в субботу встретились «Локомотив» и «Крылья Советов» (1:1), затем «Зенит» принял ЦСКА (2:1), а закрыли субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар» (1:1).
Россия. РПЛ. 5-й тур
14 августа, 15:00 мск
14 августа, 17:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 августа, 17:30 мск
14 августа, 20:00 мск
Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.
Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.
Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.
Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0