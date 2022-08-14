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    ⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи» и может возглавить таблицу

    Сегодня, 14 августа, пятый тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Сначала «Химки» примут «Ахмат».

    Затем одновременно начнутся встречи «Оренбург»«Торпедо» и «Пари НН»«Ростов».

    Закроют тур «Спартак» и «Сочи». Победа выведет москвичей на первое место.

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Химки – Ахмат (Грозный)

    14 августа, 15:00 мск

    Оренбург – Торпедо (Москва)

    14 августа, 17:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    14 августа, 17:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    14 августа, 20:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.

    Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит – ЦСКА – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +16809

      paracetamol 27 минут назад

      Може выведет, а может и нет. 10-е место вполне привычно для рыл!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2786

      Бугимен 13 часов назад

      ПОБЕДУ КРАСНОДАРУ!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      Спартач80 18 часов назад

      В Зените пол состава бразильцев.Так что правильней называть-Бразильский Зенит.Сокращённо-БЗенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      Конопляных дел мастер 19 часов назад

      Зениту восстановить статус кво. Пора на своё первое место возвращаться. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11308

      Алексей З 19 часов назад

      В каждом матче тура есть интрига.
      Посмотрим.
      Надеюсь на ЦСКА, главное до игры не "пукнуть".
      Спартак проверочку пойдёт серьёзным соперником и Мешковым ( страховка от Газпрома).
      Остальные ничейные игры, ну может Ростов фаворит.

      0
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      Рейтинг: +17000

      житель СПб 21 час назад

      Какая то очень сумбурная игра Факела и Урала... А сегодня... посмотрим! Так ли уж хорош ЦСКА - как выглядит. Вообще, у ЦСКА преимущество перед игрой - по состоянию команды, настрою. У Зенита фактор - свое поле, но болельщиков и у ЦСКА будет предостаточно. Надеюсь на хороший матч!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1998

      АЛЕКС 58 23 часа назад

      ЦСКА ! Покажите характер,чем вы хуже Химок и Ахмата.Удачи!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик > АЛЕКС 58 19 часов назад

      На ЦСКА у лазурных настрой другой, очень тяжело будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3694

      Питерский князь 23 часа назад

      Кони подмылись, рот помыли? Сегодня ваша смена.
      :)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Краснопяточный Грядкоторч > Питерский князь 20 часов назад

      главное, чтобы "люди в чёрном" рот помыли

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик > Питерский князь 19 часов назад

      Мы не бездомные.....это вам нужно)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +153

      Красногвардейчик 13 августа, 06:48

      Удачи ЦСКА!!!!

      3
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      Рейтинг: +10885

      alex1951 13 августа, 01:20

      Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто!
      Без эмоции ,без оскорблении...
      Некоторым здесь пора взрослеть!

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