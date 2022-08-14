⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Сочи» и может возглавить таблицу

Може выведет, а может и нет. 10-е место вполне привычно для рыл!
Сегодня, 14 августа, пятый тур РПЛ продолжится четырьмя матчами. Сначала «Химки» примут «Ахмат».
Затем одновременно начнутся встречи «Оренбург» – «Торпедо» и «Пари НН» – «Ростов».
Закроют тур «Спартак» и «Сочи». Победа выведет москвичей на первое место.
Россия. РПЛ. 5-й тур
14 августа, 15:00 мск
14 августа, 17:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 августа, 17:30 мск
14 августа, 20:00 мск
Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Глушенков, 68; 1:1 – Миранчук (с пенальти), 90+1.
Нереализованные пенальти: Камано, 18 – Глушенков, 8.
Голы: 1:0 – Малком, 45+2; 1:1 – Чалов (с пенальти), 63; 2:1 – Мантуан, 85.
Динамо (Москва) – Краснодар – 0:0