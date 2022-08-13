⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Динамо» встретится с «Краснодаром»

В Зените пол состава бразильцев.Так что правильней называть-Бразильский Зенит.Сокращённо-БЗенит.
Сегодня, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Первыми в субботу встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов», затем «Зенит» примет ЦСКА, а закроют субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар».
Россия. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)
13 августа, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
13 августа, 17:00 мск
13 августа, 20:00 мск
14 августа, 15:00 мск
14 августа, 17:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 августа, 17:30 мск
14 августа, 20:00 мск
Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0