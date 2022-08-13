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    ⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Динамо» встретится с «Краснодаром»

    Сегодня, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

    Первыми в субботу встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов», затем «Зенит» примет ЦСКА, а закроют субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    13 августа, 15:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

    13 августа, 17:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Краснодар

    13 августа, 20:00 мск

    Химки – Ахмат (Грозный)

    14 августа, 15:00 мск

    Оренбург – Торпедо (Москва)

    14 августа, 17:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    14 августа, 17:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    14 августа, 20:00 мск

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +435

      Спартач80 39 минут назад

      В Зените пол состава бразильцев.Так что правильней называть-Бразильский Зенит.Сокращённо-БЗенит.

      0
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      Рейтинг: +638

      Конопляных дел мастер 2 часа назад

      Зениту восстановить статус кво. Пора на своё первое место возвращаться. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +11293

      Алексей З 2 часа назад

      В каждом матче тура есть интрига.
      Посмотрим.
      Надеюсь на ЦСКА, главное до игры не "пукнуть".
      Спартак проверочку пойдёт серьёзным соперником и Мешковым ( страховка от Газпрома).
      Остальные ничейные игры, ну может Ростов фаворит.

      0
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      Рейтинг: +16952

      житель СПб 3 часа назад

      Какая то очень сумбурная игра Факела и Урала... А сегодня... посмотрим! Так ли уж хорош ЦСКА - как выглядит. Вообще, у ЦСКА преимущество перед игрой - по состоянию команды, настрою. У Зенита фактор - свое поле, но болельщиков и у ЦСКА будет предостаточно. Надеюсь на хороший матч!

      0
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      Рейтинг: +1988

      АЛЕКС 58 5 часов назад

      ЦСКА ! Покажите характер,чем вы хуже Химок и Ахмата.Удачи!

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      Рейтинг: +145

      Красногвардейчик > АЛЕКС 58 2 часа назад

      На ЦСКА у лазурных настрой другой, очень тяжело будет

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      Рейтинг: +3686

      Питерский князь 5 часов назад

      Кони подмылись, рот помыли? Сегодня ваша смена.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +25

      Краснопяточный Грядкоторч > Питерский князь 2 часа назад

      главное, чтобы "люди в чёрном" рот помыли

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      Рейтинг: +145

      Красногвардейчик > Питерский князь 2 часа назад

      Мы не бездомные.....это вам нужно)))

      1
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      Рейтинг: +145

      Красногвардейчик 8 часов назад

      Удачи ЦСКА!!!!

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      Рейтинг: +10884

      alex1951 13 часов назад

      Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто!
      Без эмоции ,без оскорблении...
      Некоторым здесь пора взрослеть!

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      Ответить
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      Рейтинг: +1950

      моэм 12 августа, 12:19

      Шалимову дали сыграть 3 матча с лидерами РПЛ и гостевой , а перед двумя матчами с новичками из ФНЛ убирают , облив грязью ... очень некрасивая игра Иванова .

      1
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      Рейтинг: +16952

      житель СПб > моэм 3 часа назад

      Но примерно в этих же обстоятельствах Факел выглядел совершенно иначе...

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