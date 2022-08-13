⚽ РПЛ. «Локомотив» примет «Крылья», «Зенит» сыграет с ЦСКА, «Динамо» встретится с «Краснодаром»

Сегодня, 13 августа, пятый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Первыми в субботу встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов», затем «Зенит» примет ЦСКА, а закроют субботний игровой день «Динамо» и «Краснодар».

Россия. РПЛ. 5-й тур

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)

13 августа, 15:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

13 августа, 17:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Краснодар

13 августа, 20:00 мск

Химки – Ахмат (Грозный)

14 августа, 15:00 мск

Оренбург – Торпедо (Москва)

14 августа, 17:30 мск

Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

14 августа, 17:30 мск

Спартак (Москва) – Сочи

14 августа, 20:00 мск

Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

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