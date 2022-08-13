⚽ РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом», «Зенит» примет ЦСКА сегодня

Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто!
Без эмоции ,без оскорблении...
Некоторым здесь пора взрослеть!
Вчера, 12 августа, матчем «Факел» – «Урал» (0:0) стартовал 5-й тур РПЛ.
Сегодня «Зенит» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится с «Краснодаром».
В воскресенье «Спартак» сыграет с «Сочи».
Россия. РПЛ. 5-й тур
Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)
13 августа, 15:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)
13 августа, 17:00 мск
13 августа, 20:00 мск
14 августа, 15:00 мск
14 августа, 17:30 мск
Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 августа, 17:30 мск
14 августа, 20:00 мск
Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0