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    ⚽ РПЛ. «Факел» сыграл вничью с «Уралом», «Зенит» примет ЦСКА сегодня

    Вчера, 12 августа, матчем «Факел»«Урал» (0:0) стартовал 5-й тур РПЛ.

    Сегодня «Зенит» примет ЦСКА, а «Динамо» встретится с «Краснодаром».

    В воскресенье «Спартак» сыграет с «Сочи».

    Россия. РПЛ. 5-й тур

    Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    13 августа, 15:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва)

    13 августа, 17:00 мск

    Динамо (Москва) – Краснодар

    13 августа, 20:00 мск

    Химки – Ахмат (Грозный)

    14 августа, 15:00 мск

    Оренбург – Торпедо (Москва)

    14 августа, 17:30 мск

    Пари НН (Нижний Новгород) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    14 августа, 17:30 мск

    Спартак (Москва) – Сочи

    14 августа, 20:00 мск

    Факел (Воронеж) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10881

      alex1951 1 час назад

      Что касается предстоящего тура..то посмотрим -кто есть кто!
      Без эмоции ,без оскорблении...
      Некоторым здесь пора взрослеть!

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      Рейтинг: +1948

      моэм 14 часов назад

      Шалимову дали сыграть 3 матча с лидерами РПЛ и гостевой , а перед двумя матчами с новичками из ФНЛ убирают , облив грязью ... очень некрасивая игра Иванова .

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