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    Зиньковский заявил, что травма Мозеса поможет ему проявить себя в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о травме одноклубника Виктора Мозеса.

    «Виктор — хороший футболист, очень квалифицированный игрок, один из лидеров команды. Это большая потеря.

    Это возможность для меня проявить себя? Да, в том числе. Думаю, будет больше времени проявить себя, а дальше посмотрим, как все сложится», — сказал Зиньковский.

    • Нигериец травмировался в субботнем матче с «Уралом» (2:0).
    • У него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия.
    • Хавбек перенесет операцию и пропустит около 6 месяцев.
    • В этом сезоне он забил 2 гола в 4 играх.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 08:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24611

      JTherry 2 часа назад

      что ни заголовок на Бомбе, то пи*дец - Зина говорит о "возможности проявить себя", а у вас звучит, будто он рад травме Мозеса... думайте, прежде чем печатать..!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +10537

      "supermax" > JTherry 2 часа назад

      да ничем они давно уже не думают...у них тут жопа вместо головы, причем жопа одна на всех

      2
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      Рейтинг: +16519

      ilichkadr 2 часа назад


      Только недалёкий может написать такой заголовок. Думалка совершенно отсутствует.
      P.S. Ничего подобного Зиньковский не заявлял.

      3
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      Рейтинг: +32464

      oyabun > ilichkadr 2 часа назад

      Действительно. Крайне провокационный заголовок. На Бомбардире частенько грешат такими вбросами.

      2
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      Рейтинг: +16519

      ilichkadr > oyabun 2 часа назад

      Это же полный беспредел.

      1
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      Рейтинг: +10537

      "supermax" > ilichkadr 1 час назад

      чем-то нужно привлекать комментаторов...обратил внимание что кол-во комментариев прям упало...даже под статьями где сталкивают Зенит и Спартак

      0
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      Рейтинг: +16519

      ilichkadr > "supermax" 1 час назад

      Как можно комментировать то, чего нет? Идёт подмена понятий, слов, выражений. Словесные обороты за гранью понимания. Формат мышления далёк от реалий.
      P.S. Думалка с соображалкой никогда не пересекались и не пересекутся.

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      Рейтинг: +11280

      Алексей З 3 часа назад

      Бл...цкая манера от Бомбардира, одним словом перевернуть весь смысл сказанного.
      Где вы услышали слово "поможет " ? Никто не рад травме одноклубника.
      "Возможность проявить себя" - это другое дело.
      Тяжело себя сдерживать от резких высказываний. Раз уж продались, так лижите на так явно.

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