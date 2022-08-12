Миранчук перешел в «Торино», «Спартак» избавился от двух легионеров, ФИФА перенесла старт ЧМ-2022, реформа Кубка России и другие новости дня

«Спартак» расторг контракты с Хендриксом и Рошей. Голландец перешел в «Фортуну», бразилец – в «Форталезу»

Дзюба может перейти в «Краснодар», но при одном условии. Запасной вариант – «Рубин»

«Спартак» может заключить спонсорский контракт с китайским автопроизводителем

«Торино» объявил об аренде Миранчука с правом выкупа за 12 миллионов. Известны зарплата россиянина и игровой номер в новом клубе

КДК отменил полугодичное отстранение Широкова за избиение арбитра

Кубок России пройдет по системе Double elimination. В нем сыграют 103 команды, в том числе «Амкал» и 2DROTS. Старт турнира – 16 августа

«Барселона» не зарегистрировала новичков для участия в Примере. Всего в заявке 17 игроков

ФИФА перенесла старт ЧМ-2022 на день раньше

Белоруссия завершила еврокубковый сезон-2022/23 на последнем месте в таблице коэффициентов УЕФА

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» обменять Роналду на Рабьо. «Реал» возвращать португальца не собирается