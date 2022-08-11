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  • Миранчук переходит в «Торино», Юрану может грозить пожизненное отстранение от футбола, Писарев возглавил «Химки» и другие новости дня

Миранчук переходит в «Торино», Юрану может грозить пожизненное отстранение от футбола, Писарев возглавил «Химки» и другие новости дня

11 августа 2022, 01:16

Селюк призвал проверить Юрана на полиграфе: «Результаты «Химок» – это не гениальность тренера, а покупка матчей».

Аршавин: «Я такой один. Больше подобных игроков не было».

Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру.

Агент подтвердил трансфер Миранчука в «Торино».

«Это катастрофа итальянского футбола». Журналист – о Кокорине.

Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты».

Пике готов играть за «Барселону» бесплатно.

«У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов.

Бородюк: «Я вчера был пьяный, поэтому не читал, что меня в «Торпедо» сменит Гончаренко».

Семак: «Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров вообще не было».

Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку».

Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч.

Писарев – новый главный тренер «Химок». Контракт – до 2024 года.

Источник: Бомбардир.ру
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