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    Миранчук переходит в «Торино», Юрану может грозить пожизненное отстранение от футбола, Писарев возглавил «Химки» и другие новости дня

    Селюк призвал проверить Юрана на полиграфе: «Результаты «Химок» – это не гениальность тренера, а покупка матчей».

    Аршавин: «Я такой один. Больше подобных игроков не было».

    Сайманов сообщил, где Дзюба продолжит карьеру.

    Агент подтвердил трансфер Миранчука в «Торино».

    «Это катастрофа итальянского футбола». Журналист – о Кокорине.

    Лепсая: «Бразильцы «Зенита» пригрозили, что уйдут. В Питере запаниковали и выкатили им сильно улучшенные контракты».

    Пике готов играть за «Барселону» бесплатно.

    «У нас другие задачи». Черчесов высказался после вылета «Ференцвароша» из Лиги чемпионов.

    Бородюк: «Я вчера был пьяный, поэтому не читал, что меня в «Торпедо» сменит Гончаренко».

    Семак: «Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров вообще не было».

    Карпов: «Если Юран скажет, что моя информация про договорной матч с «Ростовом» ложная, я ему всеку».

    Юран может быть пожизненно отстранен от футбола, если он действительно хотел сдать матч.

    Писарев – новый главный тренер «Химок». Контракт – до 2024 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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