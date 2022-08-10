«Химки»: «Мы изначально планировали, что Юран кратковременно возглавит клуб для сохранения его в РПЛ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход главного тренера Сергея Юрана.

«Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в РПЛ. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе.

Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Могу только обозначить свою позицию: где-то я хотел бы, чтобы он продолжал работать дальше в клубе», – сказал Терюшков.

Есть другая версия ухода Юрана: его уволили за попытку организовать договорной матч.