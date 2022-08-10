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    «Химки»: «Мы изначально планировали, что Юран кратковременно возглавит клуб для сохранения его в РПЛ»

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход главного тренера Сергея Юрана.

    «Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в РПЛ. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе.

    Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Могу только обозначить свою позицию: где-то я хотел бы, чтобы он продолжал работать дальше в клубе», – сказал Терюшков.

    Есть другая версия ухода Юрана: его уволили за попытку организовать договорной матч.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2086

      Semushkin Roman Valerievi 4 минуты назад

      Краткосрочное сотрудничество = компенсация в 40 млн, ясно, понятно. Писареву надеюсь прописали в контракте, кого он обязан выпускать? Чьих детишек, кумов, сватов, любовников и на сколько минут?)

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