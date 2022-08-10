«Химки»: «Мы изначально планировали, что Юран кратковременно возглавит клуб для сохранения его в РПЛ»

Краткосрочное сотрудничество = компенсация в 40 млн, ясно, понятно. Писареву надеюсь прописали в контракте, кого он обязан выпускать? Чьих детишек, кумов, сватов, любовников и на сколько минут?)
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил уход главного тренера Сергея Юрана.
«Мы изначально планировали сотрудничество на короткий промежуток времени, для выполнения задачи остаться в РПЛ. Наверное, думали о том, чтобы еще вести переговоры с Сергеем Николаевичем относительно дальнейшего взаимодействия, но первоначальные договоренности остались в силе.
Безусловно, я приглашал Юрана, я был одним из инициаторов того, чтобы он работал в клубе долгое время, но было принято такое обоюдное решение. Есть решение Сергея Николаевича, есть решение Совета учредителей. Могу только обозначить свою позицию: где-то я хотел бы, чтобы он продолжал работать дальше в клубе», – сказал Терюшков.
Есть другая версия ухода Юрана: его уволили за попытку организовать договорной матч.
- В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
- В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
- Юран возглавлял «Химки» с февраля.