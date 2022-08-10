«Очень странно и не продумано». Виктор Гусев выступил против Fan ID

Спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев раскритиковал введение индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID) в РПЛ.

«Сейчас у президента просто нет времени на такие прямые линии, которую предложил Андрей Аршавин. В этом смысле идея обречена, как мне кажется. Я с самого начала сказал, что мне эта идея не очень нравится. Мы не в том положении, когда можем рисковать болельщиками. Если бы у нас были полные трибуны, тогда можно было бы думать о таких вещах, как Fan ID.

Прежде всего сейчас нам нужно наполнить трибуны. Любая мера, которая вот это ограничивает, даже если она направлена на благие цели – она неправильна. Мы уже сейчас видим, что люди ходят меньше, а сейчас самое футбольное время. Что будет, когда время будет не таким футбольным и станет прохладно?

По-моему, это не нужно. Дело в том, что сейчас нет ситуации с хулиганскими бесчинствами. Когда сама идея возникла, она была направлена на обеспечение порядка. Сейчас всe в хорошем смысле устаканилось: даже разрешили пиво на стадионах – это тоже показатель. Fan ID – экстренная мера. Думаю, сейчас не время таких экстренных мер в футболе в отношении болельщиков.

Понятно, что закон принят, но его же можно как-то пересмотреть. Можно ещe раз подойти к этому. Знаю, что были направлены инициативы, чтобы ещe раз обратиться к рассмотрению этого закона. Поэтому я бы ещe раз подумал.

Некоторые вещи я так и не понял. Предположим, ко мне приезжает друг из-за границы на два дня. Я его хочу сводить на стадион: а как? Мне же нужно каким-то образом оформить ему Fan ID по его нероссийскому паспорту. На это никто не даeт ответ.

Конечно, не каждый день к людям приезжают друзья из-за границы, и я выдумал эту ситуацию: не имею ввиду какого-то конкретного друга. Но в принципе ситуация: ты хочешь сходить на стадион с другом, а нельзя. В кино, музей, театр – пожалуйста, а на стадион нельзя. Это очень странно и до конца не продумано», – сказал Гусев.