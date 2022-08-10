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    «Бестолковая затея. Спорт – для людей». Тарасова раскритиковала Fan ID

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна введением в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

    «Fan ID надо отменять. Бестолковая затея какая-то. Спорт существует для людей, чтобы они заполняли стадионы. Надо создавать что-то хорошее, а не запрещать», – сказала Тарасова.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +578

      чаппай 23 минуты назад

      Создавать? В ментовском государстве? Чем больше царь у власти, тем больше он бздит, тем полнее тюрьмы, теперь сюда можно дописать и тем пустее стадионы

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      Рейтинг: +1774

      mahan 26 минут назад

      Так всё и есть.

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      Рейтинг: +9393

      САДЫЧОК 30 минут назад

      Да , правильно она говорит. Хотят ввести - пусть вводят и всем бесплатно рассылают , раздают , своё Фан айди.

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