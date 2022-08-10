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  • «Бестолковая затея. Спорт – для людей». Тарасова раскритиковала Fan ID

«Бестолковая затея. Спорт – для людей». Тарасова раскритиковала Fan ID

10 августа 2022, 10:18
8

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна введением в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Fan ID надо отменять. Бестолковая затея какая-то. Спорт существует для людей, чтобы они заполняли стадионы. Надо создавать что-то хорошее, а не запрещать», – сказала Тарасова.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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САДЫЧОК
1660116659
Да , правильно она говорит. Хотят ввести - пусть вводят и всем бесплатно рассылают , раздают , своё Фан айди.
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mahan
1660116900
Так всё и есть.
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Enter2006
1660120084
Цифровое рабство в полицайском царстве.
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Старикан
1660121255
А зачем людям смотреть футбол на стадионах когда можно смотреть в кинотеатрах? Хотя... Ведь можно и в кинотеатры пускать только по Fan ID...
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САДЫЧОК
1660140390
Но ведь бред , для идиотов ! По их логике , нужно вводить Фан Айди и в алкогольных магазинах !
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