«Бестолковая затея. Спорт – для людей». Тарасова раскритиковала Fan ID

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна введением в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).
«Fan ID надо отменять. Бестолковая затея какая-то. Спорт существует для людей, чтобы они заполняли стадионы. Надо создавать что-то хорошее, а не запрещать», – сказала Тарасова.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: телеграм-канал Sport24