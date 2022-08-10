«Бестолковая затея. Спорт – для людей». Тарасова раскритиковала Fan ID

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова недовольна введением в РПЛ индивидуальных паспортов болельщика (Fan ID).

«Fan ID надо отменять. Бестолковая затея какая-то. Спорт существует для людей, чтобы они заполняли стадионы. Надо создавать что-то хорошее, а не запрещать», – сказала Тарасова.