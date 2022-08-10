Сенатор Ковитиди: «РФС должен включить Крым в свой состав»

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди призвала РФС интегрировать в свой состав клубы Крыма.

«Я твердо уверена, что спорт должен быть вне политики. Мы, крымчане, любим футбол, у нас уникальные климатические условия, которые позволяют заниматься спортом, и футболом в частности, круглый год. Футбол – традиционно любимый вид [спорта] для крымчан, и после воссоединения с Россией люди здесь ожидали, что команды будут включены в РФС.

Но идет уже девятый год, а мы вне единой футбольной семьи.Мы терпели и понимали, что включение наших клубов может болезненно отразиться на РФС, но теперь, после 24 февраля, стало очевидно, что ориентироваться на европейское сообщество не стоит. Сегодня крымские футбольные команды должны быть включены в РФС, присутствовать в РПЛ, Первой и Второй лигах. Мы уже не можем равняться на ФИФА и УЕФА, которые выдали российскому футболу «черную метку». Они нас нигде не видят, ни в каких своих соревнованиях.

Считаю, что РФС должен включить крымские клубы. Крым неотделим от России, и это прописано в конституции. Основной закон государства надо соблюдать. Более того, как юрист скажу, что в конституции прописано верховенство национального права над зарубежным законодательством, а статус Крыма закреплен во всех документах», – сказала Ковитиди.