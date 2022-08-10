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    «Разогнал бы этих «чайников». Пусть идут на завод или в грузчики». Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал РПЛ

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал футболистов РПЛ.

    «Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не Премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Я хорошо помню, как играло прежнее поколение футболистов, хорошо знал Льва Ивановича Яшина. Какие нагрузки они переносили!

    А наши «чайники»? Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов – пусть на завод идут или в грузчики», – сказал Тихонов.

    • Новый тур РПЛ стартует в пятницу, 12 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 09:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11229

      Алексей З 2 минуты назад

      Уважаемый Александр Тихонов, а что вам не начать с родного биатлона ?
      Что вы последнее время там выигрывали ?
      Почти все бывшие чемпионы замараны допинговыми скандалами. Собирайте всю свою "гвардию" и на завод , а может и на фронте пригодятся.

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      Рейтинг: +1932

      АЛЕКС 58 32 минуты назад

      Вместе с Думой?

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      Рейтинг: +696

      111Hunter111 40 минут назад

      На завод нельзя, все сломают, а вот в грузчики с самый раз.

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      Рейтинг: +5853

      Давид59 1 час назад

      Ну да, уровень РПЛ упал. Но к станку футболистов гнать? Мысль интересная, но не реализуемая.

      0
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      Рейтинг: +16754

      paracetamol 1 час назад

      Согласен, зрелище убогое, думаю, пора завязывать с просмотром этой пародии на футбол!

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      Рейтинг: +267

      7:1 > paracetamol 1 час назад

      правильно, тебе точно пора завязывать с любыми околофутбольными темами и валить залечивать своё дцп. аккаунт свой удалить не забудь, чмоня.

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