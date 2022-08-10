«Разогнал бы этих «чайников». Пусть идут на завод или в грузчики». Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал РПЛ

Уважаемый Александр Тихонов, а что вам не начать с родного биатлона ?
Что вы последнее время там выигрывали ?
Почти все бывшие чемпионы замараны допинговыми скандалами. Собирайте всю свою "гвардию" и на завод , а может и на фронте пригодятся.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал футболистов РПЛ.
«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не Премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Я хорошо помню, как играло прежнее поколение футболистов, хорошо знал Льва Ивановича Яшина. Какие нагрузки они переносили!
А наши «чайники»? Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов – пусть на завод идут или в грузчики», – сказал Тихонов.
- Новый тур РПЛ стартует в пятницу, 12 августа.