«Разогнал бы этих «чайников». Пусть идут на завод или в грузчики». Олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал РПЛ

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал футболистов РПЛ.

«Я бы разогнал всех игроков РПЛ. Это же одно название, а не Премьер-лига. С таким названием нужно играть лучше Диего Марадоны, а они... Я называю их «чайниками». Я хорошо помню, как играло прежнее поколение футболистов, хорошо знал Льва Ивановича Яшина. Какие нагрузки они переносили!

А наши «чайники»? Где игра? Столько грубостей! Нужно сделать нормальные контракты и им, и в других видах спорта, а если не будет результатов – пусть на завод идут или в грузчики», – сказал Тихонов.