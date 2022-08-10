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    Юран ушел из «Химок», Гончаренко возглавит «Торпедо», «Ференцварош» вылетел из ЛЧ и другие новости дня

    Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов).

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    Источник: Бомбардир.ру

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