Юран ушел из «Химок», Гончаренко возглавит «Торпедо», «Ференцварош» вылетел из ЛЧ и другие новости дня

Юран предлагал «Ростову» сдать матч 29-го тура, чтобы «Химки» не вылетели из РПЛ. Он обещал отдать 6 очков в этом сезоне (Иван Карпов).

Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Карабаху» и вылетел из турнира.

Гончаренко возглавит «Торпедо» вместо Бородюка.

«Аталанта» разблокировала трансфер Миранчука. Он очень близок к переходу в «Торино».

«Лейпциг» объявил о возвращении Вернера. Сумма трансфера – 19,5 миллиона.

«Он уже записал свое имя в историю клуба». Зарема назвала одного из любимых легионеров в «Спартаке».

«Цель достигнута – на трибунах теперь порядок, потому что они пустые». Депутат Миронов – о Fan ID.

Мозес впервые прокомментировал травму, из-за которой он выбыл на полгода.

«Химки» уволили Юрана. Его сменит Писарев.

Крыховяк раскрыл подробности ухода из «Краснодара».