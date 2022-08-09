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  • «Цель достигнута – на трибунах теперь порядок, потому что они пустые». Депутат Миронов – о Fan ID

«Цель достигнута – на трибунах теперь порядок, потому что они пустые». Депутат Миронов – о Fan ID

9 августа 2022, 16:42
20

Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал работу системы Fan ID.

«Когда правительство вносило законопроект в Думу, депутатов заверили, что Минцифры тщательнейшим образом проработало процедуру и у болельщиков, не замеченных в хулиганстве, ни возникнет проблем с получением Fan ID.

А на практике система, которую отрабатывали несколько лет, сейчас отказывает в выдаче карт даже сотрудникам клубов. Это в чистом виде головотяпство со взломом!

Цель, которую ставили инициаторы новшества, достигнута – на трибунах теперь полный порядок. Потому что они пустые. Нет людей – нет проблем! Чиновники довольны, правоохранителям меньше хлопот.

Но нас это категорически не устраивает, ведь Fan ID бьет по российскому спорту, который и без того страдает от западных санкций.

Очевидно, Дума должна вернуться к этому вопросу и постараться его решить до 1 декабря, когда новые требования должны распространиться на все стадионы страны», – заявил Миронов.

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Источник: Regnum
Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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Enter2006
1660054605
Делают КНДР-2. Не мешайте "жополизным" депутатам Вас превращать в рабов!!!
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Беспонтий
1660054809
а вот и наш десантник и геолог и демагог и властелиз ну как оставить без прямого диалога с народом что уныло смотрит вниз
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JTherry
1660054890
"Fan ID бьет по российскому спорту..." ...разве депутат Миронов не является членом Госдумы и не участвовал в обсуждении этого закона..? что за блажь валить все на Минцифры или еще кого-то, когда те, кто обсуждал принятие закона не продумали все "за" и "против", вынесли, по сути сырой закон, на подпись президенту... что мешало на заседаниях не в картишки резаться и кроссворды отгадывать, а все тщательно взвесить и решить, в каком виде принимать или не принимать этот закон... а то осенило депутата спустя 2,5 месяца, когда увидели пустые трибуны, хотя это можно было предвидеть заранее, учитывая протест большинства болельщиков... хотя понятно, скоро выборы - надо биться за электорат...)
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НикКин
1660055103
такое чувство что все делается чтоб народ вообще на футбол не ходил скоро футбол станет закрытым только для богатых
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Из Твери Леха
1660058414
мне даже нравилось смотреть, как в 90-ые и нулевые омон дубасил фанатов на трибунах. была в этом какая-то атмосфера что ль) а сейчас тоска.
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житель СПб
1660074962
А зачем для этого ждать 1 декабря?! Что, за месяц вопрос не решить? Бред...
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