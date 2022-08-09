«Цель достигнута – на трибунах теперь порядок, потому что они пустые». Депутат Миронов – о Fan ID

Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал работу системы Fan ID.

«Когда правительство вносило законопроект в Думу, депутатов заверили, что Минцифры тщательнейшим образом проработало процедуру и у болельщиков, не замеченных в хулиганстве, ни возникнет проблем с получением Fan ID.

А на практике система, которую отрабатывали несколько лет, сейчас отказывает в выдаче карт даже сотрудникам клубов. Это в чистом виде головотяпство со взломом!

Цель, которую ставили инициаторы новшества, достигнута – на трибунах теперь полный порядок. Потому что они пустые. Нет людей – нет проблем! Чиновники довольны, правоохранителям меньше хлопот.

Но нас это категорически не устраивает, ведь Fan ID бьет по российскому спорту, который и без того страдает от западных санкций.

Очевидно, Дума должна вернуться к этому вопросу и постараться его решить до 1 декабря, когда новые требования должны распространиться на все стадионы страны», – заявил Миронов.