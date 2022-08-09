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    «Цель достигнута – на трибунах теперь порядок, потому что они пустые». Депутат Миронов – о Fan ID

    Глава фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал работу системы Fan ID.

    «Когда правительство вносило законопроект в Думу, депутатов заверили, что Минцифры тщательнейшим образом проработало процедуру и у болельщиков, не замеченных в хулиганстве, ни возникнет проблем с получением Fan ID.

    А на практике система, которую отрабатывали несколько лет, сейчас отказывает в выдаче карт даже сотрудникам клубов. Это в чистом виде головотяпство со взломом!

    Цель, которую ставили инициаторы новшества, достигнута – на трибунах теперь полный порядок. Потому что они пустые. Нет людей – нет проблем! Чиновники довольны, правоохранителям меньше хлопот.

    Но нас это категорически не устраивает, ведь Fan ID бьет по российскому спорту, который и без того страдает от западных санкций.

    Очевидно, Дума должна вернуться к этому вопросу и постараться его решить до 1 декабря, когда новые требования должны распространиться на все стадионы страны», – заявил Миронов.

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    Источник: Regnum

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4790

      Беспонтий 5 секунд назад

      а вот и наш десантник и геолог
      и демагог и властелиз
      ну как оставить без прямого диалога
      с народом
      что уныло смотрит вниз

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      Рейтинг: +24474

      JTherry 2 минуты назад

      "Fan ID бьет по российскому спорту..."
      ...разве депутат Миронов не является членом Госдумы и не участвовал в обсуждении этого закона..? что за блажь валить все на Минцифры или еще кого-то, когда те, кто обсуждал принятие закона не продумали все "за" и "против", вынесли, по сути сырой закон, на подпись президенту... что мешало на заседаниях не в картишки резаться и кроссворды отгадывать, а все тщательно взвесить и решить, в каком виде принимать или не принимать этот закон... а то осенило депутата спустя 2,5 месяца, когда увидели пустые трибуны, хотя это можно было предвидеть заранее, учитывая протест большинства болельщиков... хотя понятно, скоро выборы - надо биться за электорат...)

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      Рейтинг: +4117

      Enter2006 3 минуты назад

      Делают КНДР-2.
      Не мешайте "жополизным" депутатам Вас превращать в рабов!!!

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      Рейтинг: +487

      Янвapь 69 19 минут назад

      Автора FAN_ID на кол

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