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    Стали известны детали жесткого обращения Гиггза с женщинами

    8 августа в Манчестере начались новые судебные разбирательства с участием Райана Гиггза.

    • 48-летний валлиец обвиняется в домашнем насилии.
    • Предполагается, что он в ноябре 2020 года напал на двух женщин – свою бывшую девушку Кейт Гревилл и ее младшую сестру Эмму.
    • Из-за скандала Гиггзу пришлось покинуть пост главного тренера сборной Уэльса.

    По словам прокурора, инцидент с нападением произошел, когда Гревилл решила расстаться с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед».

    Тогда Гиггз утратил контроль над собой и ударил девушку головой. В ситуацию вмешалась сестра пострадавшей, которая пыталась оттащить Райана, за что он преднамеренно ударил ее локтем в челюсть.

    В итоге Кейт и Эмма сумели вызвать полицию, которая оперативно прибыла на место происшествия.

    Впоследствии Гиггз преследовал свою бывшую девушку и угрожал отправить ее друзьям фотографии личного характера.

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    Источник: Sky Sports

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