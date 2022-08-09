Платных обращений в ЭСК РФС не будет

Российский футбольный союз опроверг, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию могут стать платными.
«РФС не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию.
ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», – сообщили в службе коммуникаций союза.
- О том, что обращения клубов в ЭСК станут платными сообщал комментатор Тимур Журавель.
- При этом деньги планировалось возвращать, если эксперты признают наличие ошибки бригады арбитров.
Источник: «РБ Спорт»