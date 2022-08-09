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    Платных обращений в ЭСК РФС не будет

    Российский футбольный союз опроверг, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию могут стать платными.

    «РФС не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию.

    ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», – сообщили в службе коммуникаций союза.

    • О том, что обращения клубов в ЭСК станут платными сообщал комментатор Тимур Журавель.
    • При этом деньги планировалось возвращать, если эксперты признают наличие ошибки бригады арбитров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +97506

      zigbert 1 час назад

      Так может Тимур упредил решение РФС?

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      Рейтинг: +25410

      vladimir-7 2 часа назад

      Жугавель, встать к стенке.

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