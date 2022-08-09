Платных обращений в ЭСК РФС не будет

Российский футбольный союз опроверг, что обращения клубов в экспертно-судейскую комиссию могут стать платными.

«РФС не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию.

ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», – сообщили в службе коммуникаций союза.